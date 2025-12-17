BrowserStack comble l'écart de productivité entre les développeurs et les équipes chargées de l'assurance de la qualité grâce à son agent d'analyse des échecs de test

DUBLIN, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , la première plateforme mondiale de test de logiciels, a lancé aujourd'hui son agent d'analyse des échecs de test alimenté par l'IA, un système autonome qui élimine les bogues dus aux échecs de test avec une précision digne des services d'assurance de la qualité, mais jusqu'à 95 % plus rapidement, pour remédier ainsi directement au problème de l'écart de productivité croissant entre les développeurs et les équipes d'assurance de la qualité.

Cet écart s'est creusé à mesure que les assistants de codage IA ont aidé les développeurs à produire du code plus rapidement. Les équipes responsables de l'assurance de la qualité, quant à elles, passent encore en moyenne 28 minutes à enquêter manuellement sur chaque échec de test, en examinant les journaux d'événements, en comparant les historiques d'exécution et en reconstituant le contexte à l'aide de plusieurs outils.

« Les développeurs créent du code 33 % plus rapidement grâce au codage assisté par l'IA, mais les équipes d'assurance de la qualité restent toujours bloquées par les mêmes processus manuels », a déclaré Ritesh Arora, cofondateur et directeur général de BrowserStack. « Nous avons conçu l'agent d'analyse des échecs de test pour donner aux équipes d'assurance de la qualité les moyens d'accroître leur productivité grâce à l'IA. L'agent est intégré dans leur flux de travail avec un contexte de test complet qui assure clarté, précision et rapidité de débogage. »

L'avancée réside dans le contexte. Les outils d'IA génériques n'analysent que les extraits de code fournis par les utilisateurs, ce qui empêche toute vue d'ensemble. L'agent d'analyse des échecs de test fonctionne au sein de la plateforme de rapports et d'analyses de test de BrowserStack, et récupère automatiquement les rapports de test, les journaux d'événements, les traces d'appels, l'historique d'exécution, les tickets associés et les modèles d'échecs similaires.

Capacités clés :

L'analyse des causes profondes, qui met en corrélation plusieurs sources de données telles que les rapports de test, les journaux d'événements, les traces d'appels, l'historique d'exécution et les échecs similaires afin de trouver les raisons de l'échec d'un test.

La catégorisation des échecs, qui permet de repérer instantanément si les défaillances proviennent de bogues de production, d'erreurs d'automatisation ou de problèmes d'environnement.

Une remédiation réalisable proposant des correctifs spécifiques et les étapes suivantes, notamment l'intégration en un clic avec les outils de suivi des bogues.

L'agent s'intègre aux outils de développement les plus courants tels que Jira, GitHub, Jenkins, Slack et GitLab pour faire émerger des informations sur le lieu de travail des équipes.

Disponible dès maintenant sur la plateforme de rapports et d'analyses de test de BrowserStack , l' agent d'analyse des échecs de test fait progresser BrowserStack vers l'objectif de sa mission : aider les équipes à livrer plus rapidement des logiciels de qualité.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme mondiale de test de logiciels alimentée par l'IA, conçue pour aider les développeurs et les équipes chargées de l'assurance de la qualité à fournir rapidement des logiciels de qualité. Plus de 50 000 équipes, comme celles d'Amazon, de Microsoft ou de NVIDIA, font confiance à BrowserStack pour effectuer plus de trois millions de tests chaque jour dans 21 centres de données mondiaux. La plateforme leur propose un accès instantané à plus de 30 000 appareils et navigateurs réels.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site https://www.browserstack.com.

Relations avec les médias :

Équipe chargée des relations avec la presse

[email protected]

