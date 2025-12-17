BrowserStack überbrückt die Produktivitätslücke zwischen Entwicklung und QA mit einem Agenten zur Analyse von Testfehlern

DUBLIN, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , die weltweit führende Plattform für Softwaretests, hat heute seinen KI-gestützten Agenten zur Analyse von Testfehlern, den Test Failure Analysis Agent , auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein autonomes System, das Testfehler mit einer QA-Genauigkeit bis zu 95 % schneller findet sowie behebt und damit direkt auf die wachsende Produktivitätslücke zwischen Entwicklern und QA-Teams eingeht.

Diese Lücke hat sich vergrößert, da KI-Codierassistenten Entwicklern helfen, den Code schneller bereitzustellen. QA-Teams verbringen jedoch immer noch durchschnittlich 28 Minuten mit der manuellen Untersuchung jedes Testfehlers – sie durchforsten Protokolle, vergleichen frühere Testläufe und setzen den Kontext über mehrere Tools hinweg zusammen.

„Entwickler liefern ihren Code dank KI-gestützter Kodierung 33 % schneller, aber QA-Teams sind mit denselben manuellen Prozessen beschäftigt", so Ritesh Arora, Mitbegründer und Geschäftsführer von BrowserStack. „Wir haben den Test Failure Analysis Agent entwickelt, um QA-Teams ihren eigenen KI-Produktivitätsschub zu verleihen. Er ist in den Arbeitsablauf eingebettet und bietet einen vollständigen Testkontext, der für Klarheit, Genauigkeit sowie Geschwindigkeit bei der Fehlersuche sorgt."

Der Durchbruch liegt im Kontext. Generische KI-Tools analysieren nur die vom Nutzer bereitgestellten Codeschnipsel und übersehen dabei das Gesamtbild. Der Test Failure Analysis Agent arbeitet innerhalb der Test-Reporting-und-Analytics-Plattform von BrowserStack und zieht automatisch Testberichte, Protokolle, Stacktraces, Ausführungshistorie, verknüpfte Tickets sowie Muster für ähnliche Fehler.

Hauptfunktionen:

Ursachenanalyse, die mehrere Datenquellen wie Testberichte, Protokolle, Stack Traces, Ausführungsprotokolle und ähnliche Fehler korreliert, um zu ermitteln, warum ein Test fehlgeschlagen ist.

Fehlerkategorisierung, die sofort erkennen lässt, ob Probleme auf Produktionsfehler, Automatisierungsfehler oder Umgebungsprobleme zurückzuführen sind.

Durchführbare Abhilfemaßnahmen mit spezifischen Korrekturen und nächsten Schritten, einschließlich der Integration von Tools zur Fehlerverfolgung mit einem Mausklick.

Der Agent lässt sich in gängige Entwicklungstools wie Jira, GitHub, Jenkins, Slack sowie GitLab integrieren und bietet Einblicke in die Arbeit von Teams.

Der Test Failure Analysis Agent ist ab sofort auf BrowserStack Test Reporting & Analytics verfügbar und unterstützt BrowserStack, Teams zu helfen, qualitativ hochwertige Software schneller bereitzustellen.

Informationen zu BrowserStack

BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests, die mit KI unterstützt wird, um Entwicklern und Qualitätssicherungsteams dabei zu helfen, schnell hochwertige Software zu liefern. Auf BrowserStack vertrauen über 50 000 Teams, darunter Amazon, Microsoft sowie NVIDIA, und die Plattform führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Sie bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30 000 reale Geräte und Browser.

BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.browserstack.com.

