BrowserStack fait progresser les tests de logiciels grâce à l'automatisation low code alimentée par l'IA

DUBLIN, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- BrowserStack, la première plateforme de test de logiciels au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de Low Code Automation, une solution innovante qui démocratise l'automatisation des tests pour les équipes d'assurance qualité, les développeurs et les testeurs citoyens.

Les équipes logicielles sont confrontées à des défis majeurs : la lenteur des cycles de tests manuels ralentit les versions, les outils d'automatisation traditionnels tels que Selenium nécessitent des courbes d'apprentissage abruptes et de longues périodes de montée en puissance avant de montrer un retour sur investissement, et les entreprises sont confrontées à une pénurie d'ingénieurs en automatisation alors que les testeurs talentueux manquent de compétences en matière de programmation.

L'IA révolutionne encore davantage la manière dont l'automatisation des tests est effectuée. Low-Code Automation de BrowserStack élimine ces obstacles, permettant à quiconque de créer et de maintenir des tests automatisés pilotés par l'IA sans programmation sur la plateforme de test robuste de BrowserStack.

« Avec Low Code Automation, nous transformons la façon dont les équipes abordent l'assurance qualité », a déclaré Nakul Aggarwal, directeur technique et cofondateur de BrowserStack. « En permettant à chacun de créer des tests automatisés, nous favorisons une véritable culture de la qualité. »

Ses principales capacités sont les suivantes :

Enregistreur de tests intuitif sans courbe d'apprentissage - créez des tests en quelques minutes en interagissant simplement avec vos applications web dans un navigateur.

Simplification des assertions complexes en une validation visuelle en un seul clic.

Automatisation à l'aide des meilleures pratiques avec des modules réutilisables et des tests basés sur les données.

Tests auto-réparateurs pilotés par l'IA qui s'adaptent aux changements d'interface utilisateur et réduisent les échecs jusqu'à 40 %.

La sélection intelligente des éléments et les délais d'attente automatiques garantissent une exécution fiable des tests.

Tests inter-navigateurs sur de vrais navigateurs de bureau et mobiles.

« Low Code Automation de BrowserStack est facile à utiliser, en particulier pour les nouveaux venus dans le domaine de l'automatisation », a déclaré Kimberly Mercado, responsable de l'assurance qualité des logiciels chez Royal Caribbean, qui a adopté très tôt cette solution. « Avec les déploiements tardifs, nous programmons les constructions et examinons les résultats le lendemain matin, ce qui nous permet de nous concentrer sur d'autres tâches essentielles et de gagner du temps. »

Low Code Automation de BrowserStack permet d'accélérer les cycles de test, d'élargir la couverture et d'améliorer la productivité en supprimant les obstacles techniques.

