BRP annonce la nomination de Denis Le Vot au poste de président et chef de la direction

VALCOURT, QC, le 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- BRP inc. (NASDAQ/TSX : DOO) est heureuse d'annoncer la nomination de Denis Le Vot au poste de président et chef de la direction à compter du 1er février 2026, date à laquelle José Boisjoli prendra sa retraite en tant que président et chef de la direction de BRP et quittera ses fonctions à titre de président du conseil d'administration (« conseil »), tel qu'annoncé précédemment. M. Le Vot deviendra également membre du conseil de BRP. De plus, BRP annonce que Pierre Beaudoin est nommé président du conseil à compter du 1er février 2026, alors que Barbara Samardzich demeure administratrice indépendante principale du conseil.

« Au nom du conseil, je souhaite à Denis la bienvenue chez BRP. Fort d'une carrière remarquable de 30 ans dans l'industrie automobile, Denis est tout désigné pour mettre à profit son expertise afin de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. L'industrie automobile partage de nombreuses dynamiques de marché similaires à celles de l'industrie des sports motorisés, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur sa riche expérience dans ce secteur », a dit Barbara Samardzich, administratrice indépendante principale. « Nous sommes convaincus que Denis, en collaboration avec l'équipe de direction chevronnée de BRP, fera progresser le plan stratégique M28 de la Société et stimulera la croissance à long terme afin de solidifier sa position en tant que fabricant d'équipements d'origine de premier plan dans l'industrie mondiale des sports motorisés. »

M. Le Vot est un leader dynamique qui a fait ses preuves dans plusieurs postes de direction clés dans différents pays, où il a contribué à générer de la croissance internationale. Sa capacité à gérer des réseaux mondiaux de concessionnaires, combinée à son approche visionnaire en matière de développement de marque et d'expérience client, seront des atouts importants pour BRP.

« Je suis reconnaissant de la confiance que le conseil m'a accordée, et je suis impatient de me lancer dans cette nouvelle aventure et de diriger BRP alors qu'elle entame un nouveau chapitre de son histoire », a dit Denis Le Vot. « BRP est une entreprise qui se distingue comme un chef de file et qui a établi des bases solides pour sa croissance future. Sa réputation fondée sur son expertise technologique, sa vision audacieuse du design et ses produits qui façonnent le marché est sans égale. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec les équipes talentueuses afin de renforcer davantage l'expérience des clients et des concessionnaires de BRP, et de continuer à définir l'avenir des sports motorisés. »

Mme Samardzich a déclaré : « Le conseil tient à remercier José pour ses 36 années remarquables au sein de BRP, dont 22 en tant que président et chef de la direction. Il a dirigé le parcours de croissance de BRP, de la scission d'une entreprise privée à une entreprise publique devenue un chef de file mondial dans l'industrie des sports motorisés. Nous tenons à exprimer à José notre reconnaissance pour toutes ses réalisations au cours des années. »

M. Le Vot a ajouté : « C'est également un privilège de poursuivre le parcours que José a commencé il y a plus de 20 ans, et je tiens à le féliciter pour sa contribution au développement de l'industrie. »

« Alors que je termine mon parcours chez BRP, je suis fier de ce que nous sommes devenus. Je suis convaincu que BRP est le OEM1 le mieux positionné de l'industrie et que le moment est idéal pour moi de céder les commandes à Denis, qui travaillera aux côtés d'une solide équipe de direction, » a dit José Boisjoli, président du conseil d'administration et président et chef de la direction de BRP. « Je tiens à féliciter Denis pour sa nomination et je lui souhaite, ainsi qu'à toutes les équipes chez BRP, une nouvelle aventure remplie de succès. »

____________________________________ 1 Acronyme anglais pour « Original Equipment Manufacturer » qui signifie « fabricant d'équipement d'origine ».

Biographie de M. Denis Le Vot

Denis Le Vot est diplômé en ingénierie de l'École des Mines de Paris (France). Entré en 1990 au sein du Groupe Renault, il y a acquis expérience et expertise au cours des 30 années suivantes en occupant des postes de direction en marketing, ventes, après-vente, ainsi qu'en gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement, principalement en France, en Russie, en Belgique, en Turquie et aux États-Unis. Il a notamment passé six ans à la tête de la marque Renault en Russie, pour ensuite accéder successivement aux postes de VP principal et président de la région Eurasie en 2016, puis VP principal et président de Nissan Amérique du Nord. En 2019, il fait son retour en France à titre de VP principal, division Véhicules commerciaux légers de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et devient membre du comité de direction du Groupe Renault. En 2021, il est nommé premier VP et chef de la direction de la marque Dacia. M. Le Vot a récemment décidé de quitter le Groupe Renault et rejoindra BRP en qualité de président et chef de la direction à compter du 1er février 2026.

Biographie de M. Pierre Beaudoin

Pierre Beaudoin est administrateur de sociétés. M. Beaudoin s'est joint à la division des produits marins de Bombardier Inc. en 1985. Au cours des années suivantes, il a occupé des postes de vice-présidence pour la division Sea-Doo/Ski-Doo pour ensuite être nommé président de Bombardier Inc. en 1994. En 1996, il a été promu président et chef de l'exploitation de Bombardier Produits Récréatifs. En 2001, il a fait le saut au sein des activités aéronautiques de Bombardier et a gravi les échelons jusqu'à occuper le rôle de président et chef de l'exploitation de Services Bombardier Aéronautique Limitée. En 2004, en plus de ces responsabilités, il s'est vu confier les fonctions de vice-président exécutif de Bombardier Inc. et est devenu membre de son conseil d'administration. C'est en 2008 qu'il est nommé président et chef de la direction de Bombardier Inc. et il a occupé ce poste jusqu'en 2015. Il est devenu président exécutif du conseil de Bombardier Inc. en 2015, puis président en 2017, rôle qu'il joue toujours aujourd'hui. La biographie complète de M. Beaudoin est disponible sur le site Web de BRP.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué, y compris les énoncés concernant la nomination d'un nouveau président et chef de la direction de BRP, le processus de transition avec le président et chef de la direction sortant, la nomination d'un nouveau président du conseil, l'incidence anticipée de la nomination du nouveau président et chef de la direction sur la stratégie et les activités de la Société ainsi que sur son positionnement pour assurer un succès à long terme, ainsi que les énoncés concernant l'équipe de direction et sa capacité à faire progresser le plan stratégique M28 de la Société et stimuler la croissance à long terme afin de solidifier sa position en tant que fabricant d'équipements d'origine de premier plan dans l'industrie mondiale des sports motorisés, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont exposés à des incertitudes et risques importants et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que particulières, que la Société a établies à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques. On ne peut prêter foi aux énoncés prospectifs parce qu'ils sont tributaires, notamment, de l'évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes à l'entreprise. Les énoncés prospectifs sont sujets à de nombreux facteurs, dont plusieurs ne sont pas contrôlés par la Société, y compris les facteurs de risques divulgués auparavant et de temps à autres par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières de chaque province et territoire au Canada et aux États-Unis, disponibles sur SEDAR+ au sedarplus.com ou sur EDGAR au sec.gov, respectivement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué (ou à celle à laquelle ils ont par ailleurs été faits) et sont susceptibles de changer après cette date, et la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés pour tenir compte d'événements futurs, de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exige la réglementation applicable en valeurs mobilières.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

