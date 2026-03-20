BRP dévoile les gagnants de son 6e Défi international de design

ROVANIEMI, Finlande, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOO) est fière d'annoncer les gagnants de la 6e édition de son Défi international de design à Rovaniemi en Finlande. Le concours de design de cette année a réuni environ 70 étudiants provenant de 8 universités* établies en Finlande, au Canada, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Les participants étaient invités à imaginer une architecture de véhicule innovante pour un véhicule d'intervention d'urgence (VIU), intégrant plusieurs des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

The winners of BRP's 6th International Design Challenge imagined innovative vehicle architectures for an emergency response vehicle (ERV). BRP inc. Logo

Appuyé par l'Organisation mondiale du design, le Défi international de design de BRP permet aux étudiants de mettre en pratique leur approche de réflexion en design (« design thinking ») et leurs aptitudes créatives, tout en bénéficiant du mentorat de leurs professeurs et de professionnels du design de BRP. L'événement témoigne de l'engagement continu de BRP envers la relève en design et le renforcement de la collaboration entre le milieu universitaire et l'industrie.

« Revenir à Rovaniemi et voir nos finalistes s'immerger dans une expérience aussi enrichissante est vraiment inspirant. Je suis très reconnaissant envers l'Université de Laponie pour son accueil, et je tiens également à exprimer ma gratitude aux professeurs et mentors, ainsi qu'aux membres de notre jury », a déclaré Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP. « Le Défi de design de BRP continue de démontrer l'importance d'outiller les jeunes talents et de leur donner l'espace nécessaire pour explorer des idées audacieuses. Chaque édition renforce notre conviction que la collaboration intergénérationnelle est essentielle pour façonner l'avenir de la mobilité, et que le design ne connaît pas de frontières. Je remercie tous les participants pour leur travail acharné et leur dévouement, et j'offre mes plus chaleureuses félicitations à nos finalistes et à nos gagnants. »

Et les gagnants sont…

Dans le cadre de son Défi de design, BRP souligne la créativité et l'ingéniosité des étudiants en design qui élaborent des solutions concrètes aux catastrophes environnementales et naturelles. Parmi près de 70 candidatures, 10 ont été retenues comme finalistes, dont au moins une représentant chaque université. Les étudiants sélectionnés, accompagnés de certains de leurs professeurs, se sont rendus en Laponie pour une semaine de réseautage, d'apprentissage et d'immersion dans la culture du design nordique, dans le cadre de l'Arctic Design Week Goes Campus, organisée par l'Université de Laponie à Rovaniemi en Finlande.

Premier prix

Le lauréat du premier prix est Valentin Leboucher, de Rubika en France. Le concept de Valentin a séduit le jury grâce à une architecture de véhicule ingénieuse « deux‑en‑un »conçue pour lutter contre les feux de forêt. Le véhicule biplace permet aux pompiers de s'approcher en toute sécurité de la zone d'incendie, puis se transforme en base de protection à partir de laquelle ils peuvent opérer un rover équipé d'une lance, capable de s'avancer beaucoup plus près des flammes intenses.

Le concept de Valentin s'est distingué par sa rigueur et sa cohérence dans tous les aspects du défi de design. En tant que gagnant du premier prix, il se verra offrir un stage rémunéré de six mois au Centre de design et d'innovation de classe mondiale de BRP à Valcourt, au Canada.

Deuxième prix

La deuxième place a été décernée à Kirtish Gaood, du College for Creative Studies aux États‑Unis. Kirtish a choisi de se concentrer sur les glissements de terrain dans le nord de l'Inde. Le jury a apprécié la polyvalence potentielle de son concept ainsi que son analogie avec les Sherpas traditionnels, qui a inspiré le nom du projet. Son architecture de produit minimaliste et son empreinte réduite offrent agilité et réactivité, permettant d'accéder aux zones endommagées et d'évacuer rapidement les personnes vers des zones sécurisées. Le projet de Kirtish met l'accent sur le déploiement de plusieurs unités dans des situations critiques où chaque seconde compte.

En tant que lauréat de la deuxième place, il reçoit un prix monétaire de 3 000 euros.

Troisième prix

La troisième place revient à Antoine Rupp, de Rubika en France. Antoine a choisi de développer une solution de sauvetage pour les situations d'inondation. Son concept démontre une grande empathie envers les victimes blessées grâce à un système conçu pour adoucir le trajet de retour au moyen de liaisons suspendues indépendantes. La fonctionnalité unique du véhicule introduit plusieurs éléments ingénieux facilitant les manœuvres de sauvetage.

En tant que lauréat de la troisième place, Antoine reçoit un prix monétaire de 1 500 euros.

Le design comme levier de croissance pour les collectivités

Depuis sa création, BRP a toujours misé sur le design et l'innovation comme piliers centraux de sa philosophie et de ses activités. En révélant les gagnants lors de l'Arctic Design Week Goes Campus, BRP souligne l'importance du design en tant qu'accélérateur du développement régional et de l'identité culturelle.

« Rovaniemi est fière d'accueillir des initiatives qui rassemblent des étudiants, des éducateurs et des leaders de l'industrie du monde entier. Des événements comme l'Arctic Design Week Goes Campus et le Défi international de design de BRP rehaussent la visibilité internationale de la ville et confirment notre position de pôle du design nordique et de la pensée innovante », a déclaré Ulla-Kirsikka Vainio, mairesse de Rovaniemi.

« Accueillir BRP et le Défi de design dans le cadre de l'Arctic Design Week Goes Campus reflète l'engagement de l'Université de Laponie à faire progresser les connaissances et l'innovation pour le Nord et au-delà. Cette collaboration offre à nos étudiants une occasion unique d'échanger avec des professionnels et des pairs du monde entier et d'élaborer des solutions porteuses et innovantes », a déclaré Antti Syväjärvi, recteur de l'Université de Laponie.

* Établissements participants: College for Creative Studies (Détroit, États-Unis); Collège Humber (Toronto, Canada); Université des sciences appliquées LAB (Lahti, Finlande); Royal College of Art (Londres, Royaume-Uni); Rubika (Valenciennes, France); Strate École de Design (Paris, France); Université de Montréal (Montréal, Canada); Université de Laponie (Rovaniemi, Finlande).

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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