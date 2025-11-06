BRP-Rotax kündigt Markteinführung des Rotax E10 Elektroantriebs an

Kompakt, leistungsstark und sicher: Der Rotax E10 ist mit modernster Niederspannungstechnologie ausgestattet. Die Inbetriebnahme ist schnell und intuitiv – das Kart ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Vom jungen Talent bis zum Profi bietet der E10 pures Rennfeeling in bewährter Rotax-Qualität.

„Der Rotax E10 ist mehr als ein neuer Antrieb – er ist ein Gamechanger für den Kartsport", betont Peter Ölsinger, General Manager BRP-Rotax und Vice President Sales, Marketing RPS-Business & Communications. „Er verbindet echte Rennperformance mit emissionsfreier Technologie und einer besonders einfachen Handhabung für die Kund:innen. Damit öffnen wir den Kartsport für neue Zielgruppen und setzen einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Zukunft."

Ein strategischer Schritt für BRP-Rotax

Mit der Einführung des E10 hat BRP-Rotax sein Kartmotoren-Portfolio erweitert und öffnet den Kartsport nun für neue Kundengruppen. Das Unternehmen reagiert gezielt auf zentrale Herausforderungen der Branche – Lärmbelästigung, Produktkomplexität und Emissionen – in einer Zeit, in der gesetzliche Vorgaben strenger werden, Streckenbetreiber:innen an Flexibilität verlieren und die Erwartungen der Kundschaft steigen. Für BRP-Rotax markiert der E10 einen wichtigen Meilenstein: Er sichert die langfristige Zukunft des Kartsports, stärkt das weltweite Händlernetz und schafft neue Chancen im Bereich der elektrischen Mobilität.

Pures Racing – einfach, leise und effizient

Der Rotax E10 überzeugt mit lautloser Beschleunigung, mit emissionsfreier Technologie und minimalem Wartungsaufwand – und sorgt so für echtes Racing-Vergnügen, das Fahrer:innen, Streckenbetreiber:innen und Gemeinden gleichermaßen begeistert. Rennstrecken können ihre Betriebszeiten verlängern, ohne Anwohner:innen zu stören, während Veranstalter:innen von fairen Wettbewerben profitieren, bei denen allein das fahrerische Können zählt.

Für Streckenbetreiber:innen bedeutet der Rotax E10 echte „Plug & Race"-Effizienz: kein Kraftstoff, kein Tuning, keine aufwändige Wartung – einfach aufladen und losfahren. Familien und Nachwuchsfahrer:innen finden damit einen sicheren und unkomplizierten Einstieg in den Motorsport, während Rennschulen und Profis auf die bewährte Performance und Zuverlässigkeit von BRP-Rotax vertrauen – jetzt auch vollelektrisch.

Für jedes Alter geeignet

Der Rotax E10 ist in zwei Konfigurationen für den Rennsport erhältlich:

E10 Bambini: Alter 6 – 9 Jahre, 950er Chassis

E10 Mini: Alter 9 – 12 Jahre, 950er Chassis

Für den Freizeitbereich kann der E10 auch mit einem größeren 1050er Chassis eingesetzt werden – geeignet für Fahrer:innen ab sechs Jahren.

E10 und E20 – ein nahtloser Entwicklungsweg

Die Modelle Rotax E10 und E20 unterstreichen den technologieoffenen Ansatz des Unternehmens. Der E10 ist der ideale Einstieg – ein serienreifes Niederspannungssystem, das für Rennveranstalter:innen, Streckenbetreiber:innen und Privatkund:innen gleichermaßen verfügbar ist. Damit wird jungen Fahrer:innen ein sicherer und einfacher Einstieg in den Kartsport ermöglicht. Der E20 ist der nächste Schritt – ein Hochleistungsantrieb für den internationalen Rennbetrieb, der derzeit in zwei „Arrive & Drive"-Flotten mit insgesamt 36 Karts im Einsatz ist. Zusammen bilden E10 und E20 einen klaren Weg vom ersten Kart-Erlebnis bis hin zum professionellen Wettbewerb.

Markteinführung

Der Vertrieb des Rotax E10 erfolgt über das weltweite BRP-Rotax Händlernetzwerk. Bestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung beginnt bis Ende dieses Kalenderjahres.

Entdecken Sie alle Details zum neuen Rotax E10 sowie das vollständige Produktportfolio online unter https://www.rotax-racing.com/rotax-e10-e-kart.

Über BRP-Rotax

Die BRP-Rotax GmbH & Co KG, das österreichische Tochterunternehmen der BRP Inc., ist führend in der Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für den Freizeit- und Powersportsbereich. Bereits 1920 gegründet, verschreibt sich BRP-Rotax seit mehr als 100 Jahren der zukunftsfähigen Mobilität und dem technologischen Fortschritt. Die innovativen Rotax Viertakt- und Zweitakt-Hochleistungsmotoren werden sowohl für BRP-Produkte wie Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft, On- und Offroad-Fahrzeuge als auch für Karts und Sportflugzeuge eingesetzt. Mit nachhaltigen Produkten wie den Elektromotorrädern von Can-Am, dem elektrischen Lynx Schneemobil sowie dem ersten emissionsfreien Schneemobil Lynx HySnow oder der leistungsstarken E-Kart-Serie E20 ist BRP-Rotax Vorreiter im Bereich der alternativen Antriebsmodelle. Rund 1.500 Mitarbeiter:innen arbeiten im oberösterreichischen Gunskirchen an innovativen Antriebssystemen für den Weltmarkt.

www.rotax.com

www.rotax-kart.com

Über BRP

BRP Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersportsprodukte, Antriebssysteme und Boote, dessen Geschäft sich auf über 80 Jahre Erfindergeist und intensiver Kundenorientierung stützt. Mit einem Portfolio an branchenführenden und unverwechselbaren Marken, wie Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft und Pontons, Can-Am On- und Offroad-Fahrzeuge und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge, ermöglicht BRP aufregende Abenteuer zu Land, zu Wasser und in der Luft. Für das optimale Fahrerlebnis bietet das Unternehmen, ergänzend zu seinen Produktlinien, ein eigenes Sortiment an Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung. BRP verfolgt eine Strategie des verantwortungsbewussten Wachstums. Dazu entwickelt das Unternehmen elektrische Modelle für seine bestehenden Produktlinien. Zum 31. Jänner 2025 erzielt BRP mit Hauptsitz in Quebec, Kanada, einen Jahresumsatz von 7.8 Mrd. CAD in über 130 Ländern und beschäftigt rund 16.500 hoch qualifizierte und engagierte Mitarbeiter:innen.

www.brp.com

@BRPNews

Für Informationen:

Nathalie Palmetshofer

Strategic Marketing

Rotax Propulsion Systems

Tel. +43.7246.601.3208

[email protected]

