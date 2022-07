BRP SCHLIEẞT EINE DEFINITIVE VEREINBARUNG ZUR ÜBERNAHME VON GREAT WALL MOTOR AUSTRIA AB UND STÄRKT DAMIT SEIN KNOW-HOW IN DER ELEKTROFAHRZEUGTECHNOLOGIE

VALCOURT, QC, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- BRP (TSX:DOO;NASDAQ:DOOO), gab heute bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung zur Übernahme der Great Wall Motor Austria GmbH, einer Tochtergesellschaft von Great Wall Motors mit Sitz in Baoding, China, getroffen hat. Great Wall Motor Austria GmbH, ein führendes EV Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Sitz in Kottingbrunn, Österreich, ist auf E-Antriebssysteme und Getriebe spezialisiert und beschäftigt derzeit hochqualifizierte Mitarbeiter:innen, die im Rahmen dieser Vereinbarung übernommen werden sollen.

"Wir freuen uns darauf, die 53 hochqualifizierten und erfahrenen Ingenieure, Techniker:innen und Fachleute bei uns begrüßen zu dürfen, mit denen wir unser Expertenwissen im Bereich E-Antriebe weiter ausbauen können, um unsere ambitionierte Strategie umzusetzen. Diese Übernahme wird unser Entwicklungs-Know-how in den Bereichen E-Motoren, Inverter sowie Hard- und Software weiter stärken", so Thomas Uhr, Chief Technology Officer von BRP.

Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum für Elektrofahrzeuge in der Nähe von Wien, Österreich, ist optimal gelegen, um Spitzenkräfte von nahegelegenen Universitäten und Forschungszentren anzuziehen.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlusskonditionen, einschließlich der Zustimmung der zuständigen österreichischen Behörden und wird voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals dieses Geschäftsjahres abgeschlossen sein.

Über BRP

Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersports-Fahrzeuge, -Antriebssysteme und -Boote, das auf 80 Jahren Innovationskraft und intensiver Kundenorientierung aufbaut. Unser hochwertiges Portfolio umfasst Ski-Doo- und Lynx -Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft und Pontons, Can-Am On-Road und Offroad-Fahrzeuge, Alumacraft und Quintrex Boote, Manitou Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge. Hinzu kommt ein umfangreiches Angebot an Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung. Unser Unternehmen beschäftigt weltweit fast 20.000 hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter:innen und erzielt in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von 7,6 Mrd. CAD.

