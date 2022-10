Bruna Gambôa, Head de RI da Blau Farmacêutica, fala sobre a importância da comunicação na área, em novo episódio do IR Talks da MZ

SÃO PAULO, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O que diferencia o dia a dia do setor de RI de uma empresa para outra? Bruna Gambôa, head de RI na Blau Farmacêutica, uma das principais empresas farmacêuticas da América Latina, fala sobre isso no mais recente episódio do IR Talks, talkshow produzido pela MZ que aborda o universo de relação com investidores.

Economista com pós-graduação no Insper, Bruna responde essa pergunta com propriedade. Com um currículo marcado por atuações em grandes companhias, ela explica que o foco estratégico e o tamanho do setor das organizações são as principais diferenças, no entanto, ressalta que o RI é uma grande área de comunicação das empresas.

Por isso, uma das responsabilidades da equipe de relação com investidores da Blau Farmacêutica é, justamente, passar com clareza as informações do setor. "O bacana de RI é a gente conseguir traduzir as principais mensagens estratégicas da companhia e sempre focar em ter uma comunicação muito clara com investidores e stakeholders", explica.

O objetivo é fazer com que tanto o CEO da empresa quanto as pessoas que não entendem de mercado financeiro consigam ler e compreender os materiais. "Por isso tentamos cortar as palavras e termos em inglês", complementa.

Quando o assunto é ESG, Bruna reforça a atenção da empresa às práticas sociais e sustentáveis. Uma das diretrizes da Blau Farmacêutica é possibilitar o acesso da população aos medicamentos.

Com produção de remédios genéricos, o consumidor final consegue encontrar preços inferiores ao do medicamento de referência. "Cada vez mais, o que importa não é olhar só para dentro da companhia, mas, sim, para todo o impacto que a empresa e os colaboradores causam no entorno", enfatiza.

Para a profissional, uma das grandes vantagens de trabalhar com o RI é o dinamismo que a área oferece, mas ela também não deixa de citar, novamente, a comunicação como um fator importante. "Eu gosto muito de números, mas jamais poderia ter um dia a dia 100% eu e o Excel", brinca.

Mais dessa conversa pode ser vista no Portal MZ que disponibiliza todo mês um novo episódio do IR Talks apresentado por Cássio Rufino. diretor financeiro, de operações e de relação com investidores da MZ.

