Brynwood Partners VIII L.P. venderá Great Kitchens Food Company a Rich Products Corporation

GREENWICH, Connecticut, 26 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brynwood Partners VIII L.P. (" Brynwood VIII ") se complace en anunciar la venta de su empresa de cartera, Great Kitchens Food Company (" Great Kitchens " o la " empresa "), a Rich Products Corporation (" Rich's "), una empresa global de alimentos de propiedad familiar con ventas anuales de $ 6.000 millones con más de 13.000 asociados en más de 100 países. La transacción se cerró recientemente. No se revelan los términos y condiciones de la transacción.

Great Kitchens is the market leader in private label take-and-bake pizza. The Company’s delicious pizzas and flatbreads are sold to grocery, club, and mass retailers, as well as into foodservice outlets nationally.

En diciembre de 2020, Brynwood VIII formó Great Kitchens para adquirir el negocio de pizza y pan plano para llevar y hornear de ARYZTA North America en una transacción corporativa de escisión. Great Kitchens es un fabricante estadounidense líder de pizzas para llevar y hornear de marca privada, panes planos, estrombolis y calzones, entre otras ofertas de productos de calidad. En febrero de 2023, la Compañía adquirió la División Uno Foods de Uno Restaurant Holdings Corporation. Great Kitchens fabrica y comercializa la icónica y auténtica pizza profunda, stromboli y calzones de Pizzeria Uno Chicago.

La etiqueta privada y los productos alimenticios de marca Great Kitchens se venden a nivel nacional a través de las principales tiendas de comestibles, clubes mayoristas, servicios de alimentación y canales de comercio electrónico. La Compañía fabrica sus productos en tres instalaciones en Romeoville, IL, Chicago Heights, IL y Brockton MA. Great Kitchens, que tiene su sede en sus instalaciones de Romeoville, Illinois, emplea a más de 1000 empleados leales en su red de tres instalaciones.

"Nos complace anunciar la venta de Great Kitchens Food Company a Rich's y estamos agradecidos a todos los empleados por su dedicación al negocio", afirmó Henk Hartong, presidente y director ejecutivo de Brynwood Partners. "Nuestros empleados y el equipo directivo de nuestras tres fábricas trabajaron incansablemente para hacer crecer y mejorar el negocio de Great Kitchens durante nuestro período de propiedad. Nos complace que una empresa de clase mundial como la de Rich continúe construyendo este increíble negocio."

"La venta de Great Kitchens culmina una serie de transacciones de Brynwood Partners durante un período de nueve meses que no tiene precedentes en la historia de nuestra Firma. Completamos la venta de Harvest Hill Beverage Company en mayo de 2025 a Castillo Hermanos y Centerview Partners. Brynwood Partners IX L.P. adquirió Hometown Food Company de un fondo anterior de Brynwood y luego Hometown Foods adquirió la marca Chef Boyardee de Conagra Brands, Inc. Incluyendo Great Kitchens, este grupo de transacciones totalizó casi $ 3,2 mil millones. Estamos increíblemente orgullosos de estos resultados y agradecidos a nuestro equipo y a nuestros socios limitados por su arduo trabajo y colaboración ".

Brynwood Partners está invirtiendo actualmente en Brynwood IX, un fondo de capital privado de $ 750 millones establecido en 2023. Después de la desinversión de Great Kitchens, la cartera de inversiones de la Firma consiste en Carolina Beverage Group; Hometown Food Company; West Madison Foods; y Miracapo Pizza Company. En total, las empresas de la cartera de Brynwood Partners tienen ventas anuales de más de $ 2.500 millones, emplean a más de 3.300 empleados y fabrican productos de 11 instalaciones.

Great Kitchens estuvo representada por Goldman Sachs & Co. LLC como su asesor financiero y Winston & Strawn LLP en asuntos legales.

Acerca de Great Kitchens Food Company

Con sede en Romeoville, IL, Great Kitchens fue formada por Brynwood Partners VIII L.P. en diciembre de 2020 para adquirir el negocio de pizza y pan plano para llevar y hornear de ARYTZA North America. Great Kitchens es un fabricante estadounidense líder de pizzas para llevar y hornear de marca privada, panes planos, estrombolis y calzones, entre otras ofertas de productos de calidad. En febrero de 2023, la Compañía adquirió la División Uno Foods de Uno Restaurant Holdings Corporation. Great Kitchens fabrica y comercializa la icónica y auténtica pizza profunda, stromboli y calzones de Pizzeria Uno Chicago. Los productos de la Compañía se venden a nivel nacional a todos los principales supermercados, clubes mayoristas y minoristas masivos, así como a puntos de venta de servicios de alimentos y canales de comercio electrónico. Great Kitchens opera una instalación de corteza de 165,000 pies cuadrados en Chicago Heights, Illinois, una instalación de ingredientes de 155,000 pies cuadrados en Romeoville, Illinois y una instalación de 35,000 pies cuadrados en Brockton, Massachusetts, donde se fabrican sus productos congelados Uno. La Compañía emplea a aproximadamente 1.200 empleados leales en sus tres instalaciones. Para más información sobre Great Kitchens, visite www.gkitchens.com.

Acerca de Brynwood Partners

Brynwood Partners, con sede en Greenwich, CT, es una empresa de capital privado centrada en las operaciones que ha estado realizando inversiones de control en empresas del mercado medio-bajo con sede en América del Norte desde 1984. La firma se dirige a marcas y empresas no esenciales que operan en el sector de consumo. Desde su creación, Brynwood Partners ha adquirido más de sesenta marcas de veinticinco vendedores corporativos diferentes. Brynwood Partners actualmente administra más de $ 2.3 mil millones en activos para sus socios limitados, que incluyen fondos de pensiones estadounidenses e internacionales, fondos de fondos, dotaciones, fundaciones, oficinas de inversión familiar de alto patrimonio neto e instituciones financieras. Para más información, visite www.brynwoodpartners.com.

Acerca de Rich Products Corporation

Con sede en Buffalo, Nueva York, Rich Products Corporation, también conocida como Rich's, es una empresa familiar de alimentos dedicada a inspirar posibilidades. Desde pasteles y glaseados hasta pizzas, aperitivos y aderezos especiales, los productos de la empresa se utilizan en hogares, restaurantes y panaderías de todo el mundo. Más allá de la excelente comida, los clientes de Rich también obtienen información para ayudar a la empresa a mantenerse competitiva, sin importar su tamaño. La cartera de Rich incluye soluciones creativas orientadas a ayudar a los profesionales de la industria alimentaria a competir en el servicio de alimentos, el comercio minorista, la panadería en la tienda, la charcutería y los alimentos preparados, entre otros. Trabajando en 100 ubicaciones en todo el mundo, con ventas anuales de $ 6 mil millones, Rich's es un líder global con un enfoque en todo lo que la familia hace posible. Las posibilidades infinitas de Rich's® . Una familia. Para más información, visite www.richs.com.

