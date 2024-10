BSS Group stärkt europäisches E-Commerce-Angebot durch Übernahme von On Tap und Aitoc

Die BSS Group stärkt ihre Position in Europa und integriert das Know-how von On Tap, um innovative Lösungen für den digitalen Handel auf dem gesamten Kontinent anzubieten.

SINGAPUR, 11. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- BSS Group, ein globaler Anbieter von Full-Service-Lösungen für den digitalen Handel, hat das in der EU ansässige E-Commerce-Unternehmen On Tap übernommen und damit seine europäische Präsenz verstärkt. Diese Akquisition fügt das Know-how von On Tap und seiner Tochtergesellschaft Aitoc zu den Marken der BSS Group hinzu, darunter BSS Commerce, Magestore, Omni Themes, Simicart und eComStart.

Mit über 18 Jahren Erfahrung mit Plattformen wie Adobe Commerce, Shopify und Shopware erweitert On Tap das Team der BSS Group auf mehr als 400 Fachleute. Gemeinsam werden sie über 100.000 Kunden in mehr als 150 Ländern erweiterte digitale Dienstleistungen anbieten.

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer europäischen Wachstumsstrategie", sagte Trung Nguyen, Geschäftsführer der BSS Group. „Durch die Integration der Expertise von On Tap mit unseren Ressourcen können wir unseren Kunden in ganz Europa einen noch größeren Mehrwert bieten."

Verbesserte Service-Angebote

Der gute Ruf von On Tap in Großbritannien und Europa passt zu den Expansionszielen der BSS Group. Mit den Ressourcen von BSS wird On Tap seinen Betrieb skalieren und seinen Kunden, darunter Großunternehmen aus verschiedenen Branchen, verbesserte Dienstleistungen anbieten.

Dan Garner, Gründer und Geschäftsführer von On Tap, teilt mit: „Der Beitritt zur BSS Group ermöglicht es uns, unser Angebot zu erweitern und weiter zu innovieren. Mit der Unterstützung von BSS sind wir in der Lage, in ganz Europa eine größere Wirkung zu erzielen."

Durch diese Übernahme werden die Stärken beider Unternehmen in den Bereichen digitaler Handel, Omnichannel-Strategien und B2B-Dienstleistungen genutzt, sodass sie eine breitere Palette von Lösungen für den heutigen Markt anbieten können.

Ausweitung der europäischen Präsenz

Die BSS Group stärkt ihre Präsenz in europäischen Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden und unterstützt damit ihr Ziel, Kunden auf dem gesamten Kontinent besser zu bedienen. Die Integration des Teams von On Tap wird die BSS Group dabei unterstützen, maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen in Europa anzubieten.

Informationen zur BSS Group: Die BSS Group ist ein weltweit führender Anbieter von Full-Service-Lösungen für den digitalen Handel und betreut über 100.000 Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu seinem Portfolio gehören BSS Commerce, Magestore, Omni Themes, Simicart und eComStart. Weitere Informationen finden Sie unter bsscommerce.com und www.magestore.com.

Informationen zu On Tap: On Tap ist ein in der EU ansässiges E-Commerce-Unternehmen mit mehr als 18 Jahren Erfahrung, das dafür bekannt ist, innovative Lösungen für den digitalen Handel für Unternehmen auf der ganzen Welt anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ontapgroup.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2527546/bssgroup_Logo.jpg