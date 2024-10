Le groupe BSS renforce son offre de commerce électronique en Europe avec l'acquisition d'On Tap et d'Aitoc

Renforçant sa position en Europe, BSS Group intègre l'expertise d'On Tap pour fournir des solutions innovantes de commerce numérique à travers le continent.

SINGAPOUR, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ -- BSS Group, fournisseur mondial de solutions de commerce numérique à service complet, a acquis la société de commerce électronique On Tap, basée dans l'UE, afin de renforcer sa présence en Europe. Cette acquisition permet d'ajouter l'expertise d'On Tap et de sa filiale Aitoc aux marques du groupe BSS, notamment BSS Commerce, Magestore, Omni Themes, Simicart, et eComStart.

Avec plus de 18 ans d'expérience dans des plateformes comme Adobe Commerce, Shopify et Shopware, On Tap élargit l'équipe de BSS Group à plus de 400 professionnels. Ensemble, ils offriront des services numériques améliorés à plus de 100 000 clients dans plus de 150 pays.

« Cette acquisition est une étape clé de notre stratégie de croissance en Europe », a déclaré Trung Nguyen, PDG de BSS Group. « En intégrant l'expertise d'On Tap à nos ressources, nous pouvons offrir une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients dans toute l'Europe. »

Offres de services améliorées

La solide réputation d'On Tap au Royaume-Uni et en Europe correspond aux objectifs d'expansion du groupe BSS. Grâce aux ressources de BSS, On Tap pourra étendre ses activités et fournir des services améliorés à ses clients, notamment à de grandes entreprises de divers secteurs.

Dan Garner, fondateur et directeur général d'On Tap, a déclaré : « Rejoindre le groupe BSS nous permet d'élargir notre offre et de continuer à innover. Avec le soutien de BSS, nous sommes en mesure d'avoir un impact plus important dans toute l'Europe ».

Cette acquisition s'appuie sur les atouts des deux entreprises en matière de commerce numérique, de stratégies omnicanales et de services B2B, ce qui leur permet d'offrir une gamme plus large de solutions pour le marché actuel.

Développement de la présence européenne

Le groupe BSS renforce sa présence sur les principaux marchés européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, ce qui lui permet de mieux servir ses clients sur l'ensemble du continent. L'intégration de l'équipe d'On Tap aidera le groupe BSS à fournir des solutions plus personnalisées aux entreprises en Europe.

À propos du groupe BSS : Le groupe BSS est un leader mondial dans le domaine des solutions de commerce numérique à service complet, au service de plus de 100 000 clients dans plus de 150 pays. Son portefeuille comprend BSS Commerce, Magestore, Omni Themes, Simicart et eComStart. Pour plus d'informations, veuillez consulter bsscommerce.com et www.magestore.com.

À propos d'On Tap : On Tap est une entreprise de commerce électronique basée dans l'Union européenne, forte de plus de 18 ans d'expérience et connue pour fournir des solutions de commerce numérique innovantes aux entreprises du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.ontapgroup.com.

