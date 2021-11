BSV et un groupe d'experts lancent une campagne de sensibilisation à l'occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens

BSV fournit des conseils d'expert et sensibilise le public à quelques mesures simples pour contrôler la propagation de la résistance antimicrobienne

ABUJA, Nigeria, 25 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La Dre Nubwa Medugu, consultante en microbiologie clinique au National Hospital d'Abuja, indique que les médecins doivent prescrire à leurs patients un antibiotique approprié, à la dose appropriée et pour l'indication appropriée. Il a été constaté que de plus en plus de personnes prennent des antibiotiques sans ordonnance. L'utilisation d'antibiotiques sans avoir reçu d'ordonnance de la part d'un médecin peut non seulement donner lieu à des infections qui sont difficiles à traiter, mais aussi contribuer au nombre croissant de « superbactéries ». Par ailleurs, la consommation d'antibiotiques inappropriées peut entraîner une multitude d'effets indésirables, notamment une complication des maladies, un prolongement de la période de convalescence, des hospitalisations plus fréquentes ou plus longues, des visites plus fréquentes chez le médecin et des traitements plus coûteux.