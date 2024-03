BTI Wireless präsentiert auf dem MWC 2024 zukunftssichere drahtlose Lösungen und Möglichkeiten der allgegenwärtigen Konnektivität

BARCELONA, Spanien,, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- Der Mobile World Congress 2024 wurde in Barcelona mit großem Tamtam eröffnet, und BTI Wireless, einer der 2400 Aussteller, nutzte die Gelegenheit, um während der viertägigen Veranstaltung seine neuesten Produkte und technologischen Fortschritte vorzustellen. BTI ist bestrebt, die sich verändernden Marktanforderungen zu erfüllen und Innovationen in der Branche voranzutreiben, und präsentierte eine einzigartige Produktpalette, die sowohl Carrier- als auch Unternehmensnetzwerke revolutionieren wird.

BTI Wireless was participating in the MWC24 exhibition, and the stand was attracting a lot of attendees.

Auf dem MWC 2024 stellte BTI eine Reihe flexibler und zukunftssicherer Lösungen vor, insbesondere MORAN, das mehr Flexibilität bietet und sowohl den RF-Zugang als auch den Open RAN-Basisbandzugang unterstützt. Diese Lösungen sind auf verschiedene Szenarien und Kundenanforderungen zugeschnitten und bieten maßgeschneiderte Konnektivitätslösungen, mit denen die Baukosten der Kunden um 30 % gesenkt und die Effizienz maximiert werden können. Darüber hinaus bietet BTI robuste Lösungen für Funkzugangsnetze (RAN), die Hochgeschwindigkeits-Breitbanddienste in ländlichen, vorstädtischen und städtischen Gebieten erweitern. Das umfassende Angebot an 4G LTE- und 5G NR-Produkten von BTI ist auf Fixed Wireless Access (FWA), Mobile Network Operators (MNOS), Private 5G und andere Dienstanbieter zugeschnitten und eignet sich ideal für private, kommerzielle und Unternehmensanwender.

BTI, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, war im letzten Vierteljahrhundert eine treibende Kraft im Bereich der drahtlosen Konnektivität. Bemerkenswerte Implementierungen mit Kunden wie MetroPCS in den Vereinigten Staaten unterstreichen das Engagement von BTI für eine schnelle Ausweitung der Abdeckung. Auf dem MWC lud BTI seine Kunden ein, diesen Meilenstein zu feiern und auf solide Partnerschaften und eine vielversprechende Zukunft anzustoßen. BTI schätzt das Feedback seiner Kunden und hat durch erfolgreiche Einsätze weltweit vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut. Darüber hinaus baut BTI sein Geschäftsfeld weiter aus und strebt eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Wireless-Bereich an. Während der Veranstaltung warb BTI gemeinsam mit Cisco und Intel für die Zusammenarbeit im 5G Enterprise RAN Ökosystem.

Ron Poulin, Präsident für Geschäftsentwicklung und Vertrieb, hob den Erfolg des Unternehmens auf dem DAS-Markt und die breitere Anwendung von digitalen Breitband-Funkköpfen in verschiedenen Geschäftsbereichen hervor. „Auf der Suche nach Werten in der sich schnell entwickelnden Industrielandschaft fühlt sich BTI geehrt, zur allgegenwärtigen Konnektivität beizutragen, die das Leben überall bereichert", sagte Ron in einem Interview mit MWL während der Messe.

