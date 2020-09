BTS Universe Story, da Netmarble, chega ao iOS e Android

BTS Universe Story é a segunda colaboração entre Netmarble e os superastros, seguindo o sucesso do jogo para celulares BTS WORLD . O app apresenta os personagens do BTS Universe em 3D e permite explorar histórias baseadas no BTS Universe, além de criar e compartilhar suas próprias histórias sobre o grupo e interagir com outros jogadores.

O jogo de interação social permite que os jogadores participem diretamente na criação e desenvolvimento de histórias, fazendo escolhas que levam a diferentes finais. Com uma diversidade de histórias baseadas no BTS Universe, BTS Universe Story oferece o modo "Criação de História", onde qualquer um pode facilmente criar sua própria história usando ferramentas in-game. Já o "Jogar História" permite escolher histórias pré-existentes e moldá-las como preferir.

O jogo também oferece o modo "Coleção", no qual os jogadores adquirem roupas e acessórios para estilizar seus personagens no BTS Universe. Há também a possibilidade de tirar fotos em Realidade Aumentada com os seus personagens customizados.

Para comemorar o lançamento de BTS Universe Story, a Netmarble anunciou um evento de sete dias com uma recompensa de 30 Joias. Além disso, os jogadores podem receber várias recompensas dentro do jogo, como uma camiseta ou um tema do "Criação de História", por criar uma história que receba um número específico de Likes de outras pessoas. Jogadores que fizeram o pré-registro vão receber recompensas exclusivas, como um ticket para customizar um dos membros do grupo

Para mais informações, acesse o site oficial do BTS Universe Story ou acompanhe no Twitter e YouTube.

Sobre a Netmarble Corporation

Estabelecida na Coreia do Sul em 2000, a Netmarble Corporation é uma grande desenvolvedora e publicadora que está expandindo as fronteiras da experiência com jogos para celulares através de games altamente inovadores, incluindo Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade&Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como empresa matriz da Kabam e principal acionista da Jam City e da Big Hit Entertainment, a Netmarble se esforça para entreter o público em todo o mundo com uma variedade de jogos para celulares baseados em suas franquias e colaborações com detentores de propriedades intelectuais. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com

Sobre a Big Hit Entretainment

Fundada em fevereiro de 2005 na Coreia do Sul pelo CEO e produtor Bang Si-Hyuk, a Big Hit Entertainment é focada na produção de música, agenciamento de artistas e publicação. Os negócios da Big Hit incorporam e desenvolvem uma gama de conteúdo produzido a partir de propriedade intelectual de grandes artistas, incluindo as estrelas globais BTS e seu mais recente trabalho, TOMORROW X TOGETHER. Com a missão de 'Music & Artist for Healing', a Big Hit busca transmitir uma influência positiva por meio de conteúdo, proporcionando conforto e inspiração para fãs de música em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1277888/BTS_UNIVERSE.jpg

FONTE Netmarble

