BTS Universe Story de Netmarble est maintenant disponible mondialement sur iOS et Android

BTS Universe Story est la deuxième collaboration entre Netmarble et les stars mondiales, suite au succès international du jeu mobile BTS WORLD . L'appli contient des personnages du BTS Universe scannés en 3D, et permet aux joueurs d'explorer des histoires centrées sur le BTS Universe, ainsi que de créer et de partager leurs propres histoires avec les membres du groupe en protagonistes, et d'interagir avec les autres joueurs.

Ce jeu social interactif permet aux joueurs de participer directement à la création et le développement d'histoires dans le jeu, en décidant de choix qui mènent vers des aboutissements variés. Fort d'un grand nombre d'histoire dans le BTS Universe, BTS Universe Story offre aussi un mode de « Création d'histoire » où tout un chacun peut créer sa propre histoire en utilisant les outils d'édition du jeu, et aussi un mode de « Lecture d'histoire » dans lequel les choix des joueurs façonnent des histoires écrites au préalable.

Le jeu contient aussi un mode de « Collection » dans lequel les joueurs collectionnent des habits et accessoires pour personnaliser les personnages du BTS Universe, ainsi que la possibilité de prendre des photos en RA avec leurs personnages personnalisés.

Pour fêter le lancement de BTS Universe Story, Netmarble a annoncé un événement de connexion quotidienne de 7 jours, avec une récompense de 30 joyaux. De plus, les joueurs pourront recevoir des récompenses dans le jeu comme un tee-shirt à logo, et un thème de création d'histoires pour avoir créé une histoire qui a reçu un certain nombre de « J'aime » d'autres joueurs. Les joueurs qui se préinscrivent au jeu recevront aussi un sélecteur spécial de préinscription en récompense, qui peut offrir un ensemble de costume pour un membre du groupe.

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en 2000 en Corée du Sud, Netmarble figure parmi les meilleurs développeurs et éditeurs de jeux vidéos, qui repousse en permanence les limites du possible avec des jeux innovants tels que Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade&Soul Revolution, et MARVEL Future Fight. En tant que compagnie-mère de Kabam, et actionnaire principal de Jam City et Big Hit Entertainment, Netmarble a pour but de divertir des audiences du monde entier avec une variété de jeux mobiles basés sur des franchises reconnues et des collaborations avec des licences de renommée internationale. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://company.netmarble.com .

À propos de Big Hit Entertainment

Fondée en février 2005 en Corée du Sud par son PDG et producteur Bang Si-Hyuk, Big Hit Entertainment se focalise sur la production de musique, la gestion d'artiste, et l'édition. Big Hit incorpore et développe une gamme de contenu produit par des artistes du plus haut niveau, tels que le boy band de renommée mondiale BTS, et leur nouveau poulain, TOMORROW X TOGETHER. Avec pour mission de répandre de la « Musique & Artistes pour le bien-être », Big Hit s'efforce de laisser sur le monde une influence positive par le biais de la musique, tout en soutenant et inspirant les fans de musique du monde entier.

