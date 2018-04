Buccellati : un avenir radieux avec Centric

Buccellati, maison italienne de haute joaillerie réputée pour son savoir-faire d'exception, a choisi la solution PLM (Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric Software. Centric Software offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Buccellati est une prestigieuse maison de joaillerie, créée en 1919 par le talentueux orfèvre Mario Buccellati, à Milan. Dirigée durant plusieurs décennies par la famille de son fondateur, elle confectionne aujourd'hui des bijoux, des montres et de l'argenterie. Forte d'une solide réputation qu'elle doit à ses gammes de grande qualité ainsi qu'à ses pièces uniques et personnalisées, la marque commercialise ses produits dans 40 boutiques Buccellati et dans 150 magasins multimarques spécialisés à travers le monde. Le Chinese Group Gangtai, côté à la Bourse de Shanghai, est devenu actionnaire majoritaire de Buccellati en 2017, ouvrant la voie à des perspectives ambitieuses en matière de croissance et de développement à l'international.

« Notre objectif est d'ouvrir 88 nouvelles boutiques Buccellati à travers le monde dans les cinq prochaines années, explique Gianluca Brozzetti, président-directeur général du Buccellati Group. Nous prévoyons également de développer l'entreprise pour en décupler l'envergure actuelle. Si Buccellati est une entreprise prestigieuse et florissante, fortement attachée à son savoir-faire historique, elle reste de taille relativement modeste par rapport à ses concurrents directs. Notre souhait est que Buccellati devienne une marque de haute joaillerie internationale, et un tel projet ne peut se passer d'un système de gestion performant. »

Ces dernières années, Buccellati a réalisé des investissements technologiques considérables et s'est dotée notamment d'une solution ERP (Enterprise Resource Planning ou planification des ressources de l'entreprise) ainsi qu'un logiciel dédié à la vente au détail. Comme le précise Gianluca Brozzetti, le PLM était la pièce manquante du puzzle.

« Le logiciel que nous utilisions en interne n'était pas à la hauteur de nos projets de développement et nous avions besoin d'une solution PLM capable de nous accompagner le plus efficacement possible tout au long du cycle de vie de nos produits », ajoute Gianluca Brozzetti. Jusqu'à récemment, une grande partie de nos fiches produits étaient rédigées à la main, sur papier. Ces documents sont certes très esthétiques, mais ils ont évidemment leurs limites en ce qui concerne le partage de l'information. Une digitalisation de l'ensemble de nos données est indispensable si nous voulons aller de l'avant. »

Gianluca Brozzetti indique par ailleurs que le PLM de Centric lui a été recommandé par des consultants de l'entreprise, et que ses propres informaticiens étaient eux aussi convaincus qu'il s'agissait de la meilleure solution.

« Nous avons vite compris que les fonctionnalités du PLM de Centric répondaient à nos besoins, confirme Silvia Rovati, directrice informatique pour le Buccellati Group. Ce système communique facilement avec nos autres solutions logicielles, et nous savions que d'autres joailliers l'utilisaient déjà. L'une des particularités de notre activité réside dans le fait que nous utilisons différentes unités de mesure : les grammes pour l'or, les carats pour les diamants ou encore les heures de travail. Tous les systèmes PLM ne sont pas capables de gérer ces différents paramètres. Notre choix s'est naturellement porté sur Centric, sans aucune hésitation. »

« Ce système PLM assurera le suivi de toutes les informations, dès la première étape de création de chaque produit, avec des données exhaustives concernant les descriptifs et les tarifs, poursuit Silvia Rovati. Nous pourrons générer instantanément des rapports mensuels pour analyser nos marges bénéficiaires. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de créer le lien entre le développement des produits et leur commercialisation, notamment grâce à l'utilisation de catalogues digitaux reliés au PLM, que les détaillants et les clients pourront consulter sur tablette. Nous souhaitons également mettre en relation nos boutiques, afin d'être informés en temps réel lorsqu'un produit a été vendu dans l'une d'elles et initier son réapprovisionnement de manière automatique. »

« Avec l'aide de l'équipe de Centric, nos vieilles habitudes vont laisser place aux meilleures pratiques du secteur, conclut Silvia Rovati. Nous avons hâte de bénéficier d'une vision unique et fiable de chaque produit et chaque assortiment, de digitaliser nos processus manuels et de mener nos activités plus efficacement. »

« Nous sommes ravis d'entamer notre collaboration avec Buccellati, se réjouit Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. La confection de bijoux, de montres et d'argenterie à la main est un métier exigeant qui nécessite un haut niveau de précision et un sens du détail prononcé. Nous sommes impatients que notre solution PLM devienne le pilier des activités exceptionnelles de Buccellati, et qu'elle puisse soutenir son développement ces prochaines années. »

Buccellati (http://www.buccellati.com)

Reconnue pour son savoir-faire, son sens de l'esthétique et ses chefs-d'œuvre d'exception, Buccellati est l'une des maisons joaillières les plus réputées au monde. L'entreprise tire sa fierté des pierres rares qu'elle choisit pour leurs couleurs, ce qui la différencie de la plupart des autres maisons de haute joaillerie. Célèbre pour l'esthétique de ses bijoux et son savoir-faire authentique, Buccellati doit également son succès à ses techniques de gravure emblématiques, issues de traditions séculaires employées dans les ateliers d'orfèvrerie de la Renaissance italienne. Buccellati détient des boutiques dans le monde entier : Milan, Venise, Florence, Cala Di Volpe, Capri, Monte-Carlo, Paris, Lyon, Lugano, Londres, Moscou, Dubaï, Beyrouth, New York, Chicago, Aspen, Beverly Hills, Bal Harbour, San Francisco, Palm Beach, La Nouvelle-Orléans, Houston, Saint-Marin, Hong Kong, Tokyo, Séoul, Osaka, Nagoya, Shanghai et Pékin.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation digitale pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement digitales, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement le délai de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie, dont le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award pour sa solution PLM pour la vente au détail, la mode et les vêtements en 2016, et le Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award de Frost & Sullivan en 2012. Par ailleurs, Centric fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.

