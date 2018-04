A Buccellati visualiza um futuro brilhante com a Centric

Buccellati, fabricante de joias italiana de alta qualidade, renomada por seu artesanato refinado, escolheu a Centric Software para fornecer sua solução de gestão de ciclo de vida de produtos (Product Lifecycle Management, PLM). A Centric Software fornece as soluções empresariais mais inovadoras para empresas de moda, varejo, calçados, lazer, luxo e bens de consumo para alcançar objetivos estratégicos e operacionais de transformação digital.

A Buccellati é um fabricante de joias italiana famosa, fundado em Milão em 1919 pelo talentoso joalheiro Mario Buccellati. O negócio foi administrado pela família Buccellati por várias décadas e, atualmente, cria joias, relógios e utensílios de prata. A reputação da Buccellati se deve a seus artigos de varejo de alta qualidade e suas peças exclusivas e personalizadas. Atualmente, os itens são vendidos em cerca de 40 lojas da marca Buccellati e 150 lojas de departamento especializadas em várias marcas no mundo todo. Em 2017, o grupo chinês Gangtai, listado na Bolsa de Valores de Xangai, comprou grande parte das ações da Buccellati, e essa mudança trouxe ambiciosos planos de crescimento e expansão internacional.

"Nossa meta é abrir 88 novas lojas da marca Buccellati em todo o mundo nos próximos cinco anos e expandir a empresa para que ela se torne dez vezes maior do que é hoje", diz Gianluca Brozzetti, CEO do Grupo Buccellati. "A Buccellati tem muito prestígio e fama pela tradição de seu artesanato, mas é relativamente pequena em comparação aos seus concorrentes mais próximos. Queremos fazer da Buccellati uma marca de joias luxuosa e internacional. Um projeto como esse não pode ser gerenciado sem os sistemas ideais."

A Buccellati investiu significativamente em tecnologia nos últimos anos, incluindo uma solução de gestão empresarial (Enterprise Resource Planning, ERP) e um software de primeira linha para o varejo. Como explica o Sr. Brozzetti, o PLM era a peça que faltava no quebra-cabeça.

"O software que tínhamos internamente não era suficiente para nossos planos de expansão. Precisávamos de uma solução PLM que pudesse fornecer o mais alto padrão de suporte em todo o ciclo de vida do produto", afirma o Sr. Brozzetti. "Até recentemente, muitos designs e gráficos de produto da Buccellati eram feitos em papel. São documentos belíssimos, mas, evidentemente, não é possível compartilhar essas informações com facilidade. Para abrirmos as portas para o futuro, precisamos de digitalização total."

O Sr. Brozzetti observa que o Centric PLM foi recomendado pelos consultores da Buccellati e que os profissionais de TI internos foram unânimes em indicar a Centric como a provedora da melhor solução.

"Quando analisamos os recursos do Centric PLM, entendemos que ele era ideal", afirma Silvia Rovati, diretora de TI do Grupo Buccellati. "Ele se comunica facilmente com os outros sistemas de software que temos, e percebemos que o Centric PLM foi adotado por empresas que criam joias. Uma das características de nosso negócio é a medição dos produtos em várias unidades de medida: gramas de ouro, quilates de diamante, horas de mão de obra. Nem todo PLM é capaz de gerenciar esses parâmetros. Foi uma decisão muito óbvia com um consenso imediato."

E Rovati continua: "O PLM controlará tudo desde o início da criação de cada produto, com detalhadas descrições e cálculos de custo de produto. Será possível gerar relatórios mensais instantaneamente para analisar nossas margens de lucro. Estamos empolgados com a ideia de vincular o varejo ao desenvolvimento do produto, incluindo o uso de catálogos digitais conectados ao PLM em tablets para varejistas e clientes individuais. Queremos também conectar as lojas; assim saberemos imediatamente se um produto foi vendido em alguma loja e poderemos fazer automaticamente a reposição."

"Trabalhar com a equipe da Centric nos ajudará a substituir hábitos antigos por práticas recomendadas", conclui a Sra. Rovati. "Esperamos ter uma visão única e confiável de cada produto e artigo, digitalizando nossos processos manuais e fazendo negócios com mais eficiência."

"Estamos encantados com a parceria com a Buccellati", diz Chris Groves, presidente e CEO da Centric Software. "Criar joias, relógios e utensílios de prata artesanais é um trabalho engenhoso que requer alto nível de precisão e detalhe. Esperamos ver nossa solução PLM como a base das características exclusivas das operações da Buccellati e a plataforma para sua expansão nos próximos anos."

Buccellati (http://www.buccellati.com)

A Buccellati é uma das mais famosas casas de joias do mundo, reconhecida por seu artesanato, design e obras-primas exclusivas. A Buccellati tem orgulho de usar em sua marca pedras raras que enfatizam fortemente as cores, uma característica incomum em muitos fabricantes de joias finas. Hoje, as joias da Buccellati são admiradas no mundo inteiro, não apenas pelo seu design e artesanato genuíno, mas também pelas técnicas de gravação de assinatura da casa, que remontam às antigas tradições dos ateliês de ourives da Renascença italiana. As boutiques da Buccellati podem ser encontradas no mundo inteiro: Milão, Veneza, Florença, Cala Di Volpe, Capri, Monte Carlo, Paris, Lyon, Lugano, Londres, Moscou, Dubai, Beirute, Nova Iorque, Chicago, Aspen, Beverly Hills, Bal Harbour, São Francisco, Palm Beach, Nova Orleans, Houston, San Marino, Hong Kong, Tóquio, Seul, Osaka, Nagoya, Xangai e Pequim.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

A partir de sua sede em Silicon Valley e de escritórios em grandes capitais do mundo, a Centric Software fornece uma plataforma de transformação digital para as mais renomadas empresas de moda, varejo, calçados, artigos de luxo, itens para atividades ao ar livre e bens de consumo. A Centric Visual Innovation Platform (VIP) é uma coleção visual e totalmente digital de painéis para dispositivos de toque como iPad, iPhone e grandes televisores touch-screen. A Centric VIP transforma a tomada de decisões e automatiza a execução para reduzir o tempo de chegada de produtos ao mercado e de popularização. A principal plataforma de gestão de ciclo de vida de produtos (Product Lifecycle Management, PLM) da Centric, a Centric 8, oferece funcionalidades corporativas de planejamento de mercadorias, desenvolvimento de produtos, aquisição, planejamento de negócios, qualidade e gestão de coleções, feitas sob medida para setores de consumo que passam por mudanças rápidas. O Centric SMB conta com recursos ampliados de PLM, incluindo tecnologias inovadoras e os principais ensinamentos do setor, sob medida para pequenas empresas.

A Centric Software recebeu vários prêmios do setor, entre eles o Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM em 2016 e o Frost & Sullivan's Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award em 2012. A Red Herring incluiu a Centric na lista Top 100 global em 2013, 2015 e 2016.

Centric é uma marca registrada da Centric Software. Todas as outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

