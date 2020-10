Buchanan's Blended Scotch Whisky Presenta La Campaña 'Life Is Better Shared' para apoyar a las comunidades marginadas

NUEVA YORK, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Buchanan's Blended Scotch Whisky comienza la temporada festiva fomentando el sentimiento de comunidad con la llegada de su nueva campaña nacional, 'Life Is Better Shared.' Ya sea que estés disfrutando íntimamente con una copa de whisky o compartiendo una rica comida con familiares y amigos, la nueva campaña les recuerda a las personas que lo más importante es la energía, unidad y grandeza que se evoca al disfrutar de la buena compañía. Durante estos momentos sin precedentes cuando mucha gente no tiene la posibilidad de reunirse, Buchanan's se esta dedicando a apoyar su comunidad cuando más lo necesitan. Con tres iniciativas claves, esta campaña ayudará a alimentar a familias, a inspirar la riqueza de la unión a través de un sorteo con J Balvin, la superestrella global y colaborador de la marca desde hace tiempo atrás, y a apoyar a bartenders locales.

Creada por Anomaly New York, la nueva campaña honra el legado de James Buchanan, el fundador de la marca, quien creía en el poder de compartir. Creó la mezcla de whisky Escoces para que fuera disfrutada por todos. "A través de la campaña 'Life Is Better Shared,' deseamos recordarle a la gente la increíble sensación que se siente cuando nos reunimos a la hora de comer acompañados de una copa de Buchanan's. La marca esta comprometida de elevar a las comunidades, y nos enorgullecemos de poder extenderle la mano al brindarles una buena comida familiar en estos momentos que más lo necesitan", comentó Tara King, Gerente en Marca Senior para Buchanan's.

Para dar inicio, Buchanan's en colaboración con World Central Kitchen, una organización sin fines de lucro que usa el poder de los alimentos para sanar a comunidades y fortalecer economías durante momentos de crisis y más allá, servirá 40,000 comidas durante la temporada festiva a comunidades que más han sido impactadas, particularmente a la comunidad Hispana que ha sido afectada desproporcionalmente por la pandemia en la Ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, en el Sur de la Florida, en Tejas y en Los Ángeles.

Junto con J Balvin, Buchanan's también les recordará a las personas que a pesar de que la temporada festiva sea un poco distinta este año, aun existen motivos para disfrutar de estas festividades y esparcir la felicidad. A partir del 27 de octubre y hasta el 30 de noviembre, los residentes de los Estados Unidos de 21 años o más tendrán la oportunidad de ganar una cena festiva con sus familias y compartir un brindis virtual con J Balvin. Para participar en el sorteo, los consumidores pueden visitar www.win.buchananswhisky.com o seguir @buchananswhisky para más detalles. Y para recordarle a la gente lo especial que es compartir una comida con las personas más cercanas a uno, Balvin también ha creado un video de 30 segundos que nos lleva detrás de cámaras para presenciar una intima cena dentro de su hogar, donde se viven momentos y rituales que toman lugar al reunirse en la mesa con Buchanan's.

"Este año me ha mostrado la importancia de disfrutar los momentos que compartimos con nuestros seres queridos, y la campaña 'Life Is Better Shared' de Buchanan's nos hace acordar que debemos apreciar cada momento, por más grande o pequeño que sea, unos con los otros", comentó J Balvin. "Para mi, la vida siempre ha consistido en reunirse y en destapar lo mejor de cada uno".

Para continuar fomentando los momentos compartidos, la marca también colaborará con Sourced Craft Cocktails para crear kits de cocteles de edición limitada que serán hechos y entregados por bartenders locales para disfrutar responsablemente en la casa. Las personas no solo tendrán la oportunidad de disfrutar del whisky con familiares y amigos, también estarán apoyando a su comunidad local de bartenders. Disponible a partir del 27 de octubre en la Ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Miami y Austin, el kit incluye una variedad de cocteles frescos con Buchanan's Whisky, una libreta de recetas, y un juego único y divertido.

Para más información acerca de Buchanan's Whisky, visita www.BuchanansWhisky.com. Mantente al día con la información más actualizada y forma parte de la conversación en @BuchanansUS en Facebook, @BuchanansWhisky en Instagram y @BuchanansUSA en Twitter.

Acerca de BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky

El verdadero propósito de BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky es el de celebrar la grandeza que llevamos dentro y que cobra vida cuando nos reunimos. Fue credo para ser compartido uno con el otro y disfrutado por todos, ya que nuestro fundador, James Buchanan, creía en el poder de compartir. La marca BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky cuenta con una herencia autentica de más de 130 años, y cada botella es representa el compromiso de James Buchanan de crear los más finos whiskies Escoceses mezclados. El portafolio de BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky cuenta con cuatro galardonados whiskies Escoceces, incluyendo: BUCHANAN'S DeLuxe Blended Scotch Whisky, BUCHANAN'S MASTER Blended Scotch Whisky, BUCHANAN'S Special Reserve Blended Scotch Whisky, y BUCHANAN'S RED SEAL Blended Scotch Whisky. Todas estos han sido reconocidas en las competencias internacionales de licores más prestigiosas. Para más información visita www.BuchanansWhisky.com o conéctate con nosotros en Facebook: www.facebook.com/BuchanansUS, Instagram: www.instagram.com/BuchanansWhisky, y en Twitter: www.twitter.com/BuchanansUSA.

Acerca de Diageo

Diageo es el líder global en bebidas alcohólicas con una colección sobresaliente de marcas incluyendo los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness. Diageo cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) y nuestros productos se comercializan en más de 180 países en todo el mundo. Para más información acerca de Diageo, su gente, nuestras marcas, y desempeño, visita www.diageo.com. Visita el recurso global de Diageo que promueve el consumo responsable de alcohol, www.DRINKiQ.com, para información, iniciativas, y mejores herramientas de práctica. Síguenos en Twitter y en Instagram para noticias e información sobre Diageo North America: @Diageo_NA. Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.

