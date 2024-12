Como continuación de la campaña "We Are the Spirit of the 200%," la campaña "Más Noches Buenas" de Buchanan's, con Marcello Hernández, invita a sus seguidores a abrazar el espíritu navideño del 200% con una serie de eventos festivos, contenido digital y oportunidades de financiación para aquellos que traen más a nuestras mesas, compartiendo el espíritu que ayudan a crear.

NUEVA YORK, 4 de diciembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En Giving Tuesday, Buchanan's Scotch Whisky anunció la campaña "Más Noches Buenas", invitando a los seguidores a acoger y celebrar las experiencias, el espíritu, las historias y las personas 200% que hacen que la Noche Buena sea tan única.

Para Buchanan's, la comunidad del sector de la comida 200% está compuesta por las personas que más acogen el Espíritu de Noche Buena de dar más. A pesar de ser el sostén de la industria restaurantera, muchos no reciben suficiente reconocimiento por su impacto y tienen pocas oportunidades para pasar tiempo con sus seres queridos, ya que solo el 57% de los trabajadores del sector de la comida recibió días festivos remunerados el año pasado, frente al 96% en los sectores de negocios y finanzas, según el Center for American Progress. Este año, con aún más alegría y buena voluntad, la marca está abrazando el espíritu navideño 200% creando más espacio en la mesa y Más Noches Buenas para aquellos que han hecho espacio para Buchanan's en esta temporada navideña.

A través del 200% Futuro Fund de la marca, patrocinado por la Fairfield County Community Foundation, Buchanan's donará $150,000 a cuatro organizaciones sin fines de lucro: The Street Vendor Project, The Reimagine LA Foundation, The Texas Restaurant Association Education Foundation y The Restaurant Workers Community Foundation, que apoyan a los trabajadores de la industria de alimentos y bebidas durante todo el año. Además de las donaciones, la marca invitará a varias personas dedicadas que ayudan a crear nuestras queridas tradiciones a unirse a eventos durante la temporada para disfrutar de las festividades que ellos mismos alimentan, dándoles a su vez, una noche buena propia.

"La comunidad del sector de la comida 200%, compuesta por los apasionados profesionales detrás de nuestros restaurantes, cafés y bares favoritos, sacrifica tiempo libre durante las fiestas y a lo largo del año," dijo Linda Lagos-Morales, Directora de Marca de Buchanan's Scotch Whisky. "Estas personas, demasiado a menudo, se quedan 'detrás del escenario' en lugar de estar 'en la mesa' y se aíslan del espíritu que ellos mismos crean. Como una marca hecha para y por la comunidad, queremos abrazar el espíritu navideño 200% invitando a nuestros seguidores a apoyar y celebrar a la comunidad que siempre ha recibido a Buchanan's Whisky en la mesa."

Los eventos e iniciativas que apoyarán esta donación comenzaron el mes pasado incluyen:

Cenas festivas comerciales donde Buchanan's y nglMitú, la compañia Latina principal de medios y entretenimiento de los EE. UU., invitan a trabajadores del sector de la comida 200% y líderes en Nueva York , Los Ángeles y Houston a disfrutar de una noche libre y una comida preparada por chefs locales.

donde Buchanan's y nglMitú, la compañia Latina principal de medios y entretenimiento de los EE. UU., invitan a trabajadores del sector de la comida 200% y líderes en , Los Ángeles y a disfrutar de una noche libre y una comida preparada por chefs locales. Una venta de mercancía de edición limitada diseñada por Buchanan's y Kids of Immigrants, inspirada en la comunidad del sector de la comida 200%. La colección incluye una sudadera con capucha ($100) , una manta ($45) y una bolsa de mano KOI ($40) y estarán disponibles para su compra en línea en kidsofimmigrants.com, el 6 de diciembre . Buchanan's igualará el 100% de todas las ventas realizadas en el sitio web de Kids of Immigrants ese día, hasta $20,000 , para contribuir al compromiso de $150,000 de su 200% Futuro Fund.

diseñada por Buchanan's y Kids of Immigrants, inspirada en la comunidad del sector de la comida 200%. La colección incluye una sudadera con capucha , una manta y una bolsa de mano KOI y estarán disponibles para su compra en línea en kidsofimmigrants.com, el . Buchanan's igualará el 100% de todas las ventas realizadas en el sitio web de Kids of Immigrants ese día, hasta , para contribuir al compromiso de de su 200% Futuro Fund. Noche Buena de Buchanan's , con Marcello como anfitrión , el 15 de diciembre, donde Buchanan's anunciará la última contribución del 200% Futuro Fund hacia el compromiso de la campaña de $150,000 , en nombre de Marcello Hernández, mientras presenta una noche de música, comunidad y festividades que muestran el verdadero espíritu de una 200% Noche Buena .

, el 15 de diciembre, donde Buchanan's anunciará la última contribución del 200% Futuro Fund hacia el compromiso de la campaña de , en nombre de Marcello Hernández, mientras presenta una noche de música, comunidad y festividades que muestran el verdadero espíritu de una 200% . Llevar el Espíritu Navideño 200% a los seguidores en línea con un concurso de Noche Buena , invitando a los 200%ers a compartir sus tradiciones navideñas únicas — desde impresionantes atuendos en la sala hasta la línea de ensamblaje de tamales de mamá — usando el hashtag #BuchanansMásNochesBuenas para tener la oportunidad de ganar $1,500 , premios exclusivos de Buchanan's y ser destacado en nuestro contenido digital durante toda la temporada.

Para los fans mayores de 21 años que deseen acoger el Espíritu Navideño 200% a través de la comida y bebidas festivas en casa, Buchanan's colaboró con el chef puertorriqueño Manolo López para recrear su cóctel de Coquito característico, acompañado de Pernil y Arroz con Gandules para la comida definitiva de Noche Buena.

Cómo hacer el Coquito Buchanan's de Manolo López

Ingredientes

(Rinde 15 porciones)

21 oz de Buchanan's DeLuxe 12YO

14 oz de leche condensada azucarada

12 oz de leche evaporada

15 oz de crema de coco

0.5 oz de extracto de vainilla

1 cucharadita de canela molida

Preparación

Mezcla el Buchanan's DeLuxe 12YO, la leche condensada azucarada, la leche evaporada, la crema de coco, el extracto de vainilla y la canela molida, revuelve hasta que se combinen y refrigera antes de servir.

Y para aquellos que buscan dar más sabor a la Noche Buena o buscan el regalo perfecto para alguien que aporte más espíritu navideño 200% a las fiestas, Buchanan's Whisky está disponible para su compra en línea y en tiendas minoristas a nivel nacional, donde se venden licores finos, con un precio de venta de $29.99.

Mantente al tanto de las últimas noticias, cócteles con whisky — como el coquito o el delicioso Buchanita — y contenido social emocionante siguiendo la conversación en @BuchanansUS en Facebook y @BuchanansWhisky en Instagram. Para más información sobre Buchanan's Whisky, visita www.BuchanansWhisky.com.

¡Enséñanos cómo celebras la Noche Buena!

