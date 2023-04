Bucher + Suter annonce la prise en charge de Webex Contact Center pour Service Cloud Voice avec b+s Connects

Les agents peuvent fournir plus efficacement de meilleures expériences client grâce à l'intégration entre Salesforce Service Cloud Voice et Webex Contact Center.

BERN, Suisse, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Bucher + Suter a commencé à commercialiser b+s Connects for Service Cloud Voice 2.0, la première intégration entre Webex Contact Center et Salesforce Service Cloud Voice.

Bucher + Suter, Cisco et Salesforce

Bucher + Suter fournit des connecteurs CRM de premier ordre pour les plateformes de centres de contact de Cisco depuis plus d'une décennie. b+s Connects for Salesforce, le produit phare de Bucher + Suter, est un élément central des stratégies de support client efficaces dans des centaines de centres de contact Cisco à travers le monde, fournissant aux agents le poste de travail virtuel dont ils ont besoin pour offrir des expériences de centre de contact exceptionnelles avec un maximum d'efficacité. La version 2.0 de b+s Connects for Service Cloud Voice se caractérise par l'introduction d'une nouvelle d'intégration entre Webex, la plateforme Cloud intelligente de Cisco, et les produits innovants de centre de contact de Salesforce.

« En tant qu'entreprise axée sur les partenariats, notre succès repose essentiellement sur le fait que des partenaires comme Bucher + Suter tirent pleinement parti de l'écosystème Webex pour apporter de la valeur à nos clients mutuels. Au cours de nos 20 ans de partenariat avec Bucher + Suter, l'entreprise s'est attachée à fournir des solutions qui permettent à nos clients communs d'offrir un meilleur service clients », affirme Jono Luk, vice-président chargé de la gestion des produits pour les centres de contact chez Cisco. « Travailler directement dans le système CRM est quelque chose que Bucher + Suter promeut depuis longtemps, et il est formidable de les voir être le premier partenaire à intégrer la compatibilité Salesforce Service Cloud Voice dans Webex Contact Center à grande échelle. »

Trent Cook, vice-président de la stratégie produit chez Bucher + Suter, a ajouté : « Avec la rapidité fulgurante de l'innovation mise en évidence à la fois par Webex Contact Center et Salesforce Service Cloud Voice, une nouvelle vague de technologies dédiées à l'expérience client omnicanale est arrivée. Avec b+s Connects, nous avons construit une technologie intelligente qui exploite les vastes capacités des deux plateformes et permet aux agents de travailler à partir d'une seule interface utilisateur et de délivrer des interactions personnalisées en temps réel, aussi efficacement que possible. »

Bucher + Suter est un fournisseur mondial de solutions et de services pour les centres de contact, avec des bureaux en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. En tant que Cisco Premier Integrator, Gold Provider et Advanced Technology Partner, Bucher + Suter développe des solutions complémentaires uniques pour Cisco Contact Center et Webex. Bucher + Suter aide ses clients à mettre en œuvre des solutions stratégiques depuis des décennies et prend en charge certains des plus grands environnements Cisco Contact Center au monde.

