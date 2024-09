Bucher + Suter présente b+s Elevate : La suite complète de communication client conçue pour Salesforce avec Webex Contact Center

Offrir une expérience transparente de centre de contact dans Salesforce en combinant la puissance de Service Cloud Voice et de Cisco Webex avec l'expertise de Bucher + Suter en matière d'intégration à la pointe du secteur.

BERN, Suisse, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Bucher + Suter a annoncé aujourd'hui le lancement de b+s Elevate, une solution complète de centre de contact cloud conçue pour Salesforce, alimentée par Webex Contact Center et intégrée de manière transparente à Salesforce Service Cloud Voice.

b+s Elevate: An intelligent agent desktop for Salesforce users, built with Webex Contact Center Source: Bucher + Suter

Fort du succès de b+s Connects pour Service Cloud Voice, b+s Elevate (désormais disponible sur Salesforce AppExchange) offre une solution complète de communication client, combinant les capacités sécurisées, flexibles et basées sur le cloud de Webex Contact Center avec l'expertise de Bucher + Suter en matière d'intégration de Salesforce et d'expérience client.

b+s Elevate rationalise le service à la clientèle en proposant aux agents une interface unifiée basée sur Salesforce. La technologie de routage intelligent de Cisco, à la pointe de l'industrie, garantit une connexion toujours sécurisée des clients à l'agent le mieux adapté à leur demande. Les informations basées sur l'IA et fournies par les services de transcription améliorent les fonctionnalités de Salesforce Einstein, telles que la synthèse et les recommandations génératives. En stockant toutes les données d'interaction dans Salesforce, la solution offre une vue holistique et exploitable de l'ensemble du parcours client. Cette multitude de données, associée aux outils de gestion des centres de contact de Bucher + Suter, assure l'efficacité des flux de travail et une interaction hautement personnalisée avec les clients. En outre, b+s Elevate exploite Salesforce Bring Your Own Channel (BYOC) pour assurer l'intégration d'un large éventail de services de messagerie, facilitant ainsi une communication flexible et toujours disponible sur plusieurs canaux.

Trent Cook, vice-président de la stratégie produit chez Bucher + Suter, a déclaré : "Avec b+s Elevate, notre objectif est de simplifier et d'améliorer l'expérience du centre de contact. En associant les atouts de Webex Contact Center aux capacités de Salesforce et à l'expérience opérationnelle approfondie de Bucher + Suter dans le domaine des centres de contact, nous proposons une solution puissante, mais simple, qui donne les moyens aux agents de fournir un service client de qualité supérieure".

Todd Gimbel, directeur mondial de l'ingénierie des solutions chez Cisco, , a ajouté : "Bucher + Suter a été un excellent partenaire pour aider à stimuler l'innovation dans le domaine de l'expérience client. b+s Elevate témoigne de notre engagement commun à proposer des solutions de pointe à la fois puissantes et conviviales. En intégrant de manière transparente Webex Contact Center dans l'écosystème Salesforce, Bucher + Suter offre aux entreprises un moyen rationalisé et efficace d'exploiter tout le potentiel des deux technologies, transformant ainsi l'expérience de l'agent et du client".

À propos de Bucher + Suter

Bucher + Suter est un fournisseur mondial de solutions pour les centres de contact, avec des bureaux en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. En tant que Cisco Premier Integrator, Gold Provider et Advanced Technology Partner, Bucher + Suter est spécialisé dans le développement de solutions sur mesure pour Webex Contact Center. L'entreprise soutient depuis des décennies certains des plus grands environnements Cisco Contact Center du monde.

Consultez la liste d'AppExchange : https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=43cf0040-2e92-49fb-97be-8db5f0706def

En savoir plus sur b+s Elevate : www.bucher-suter.com/elevate

Suivez Bucher + Suter sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bucher-suter

Cisco, Webex et Webex Contact Center sont des marques commerciales de Cisco, Inc. Salesforce, AppExchange, Einstein et Service Cloud Voice sont des marques commerciales de Salesforce, Inc.

