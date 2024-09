Bucher + Suter stellt b+s Elevate vor: Die umfassende Kundenkommunikations-Suite für Salesforce mit Webex Contact Center

Bereitstellung eines nahtlosen Contact Center-Erlebnisses innerhalb von Salesforce durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Service Cloud Voice und Cisco Webex mit der branchenführenden Integrationskompetenz von Bucher + Suter.

BERN, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Bucher + Suter gab heute die Markteinführung von b+s Elevate bekannt, einer kompletten Cloud-Contact-Center-Lösung, die für Salesforce entwickelt wurde, von Webex Contact Center unterstützt wird und nahtlos in Salesforce Service Cloud Voice integriert ist.

b+s Elevate: An intelligent agent desktop for Salesforce users, built with Webex Contact Center

Aufbauend auf dem Erfolg von b+s Connects for Service Cloud Voice bietet b+s Elevate – jetzt auf Salesforce AppExchange verfügbar – eine umfassende Lösung für die Kundenkommunikation, die die sicheren, flexiblen und cloudbasierten Funktionen von Webex Contact Center mit der Integrations- und Kundenerfahrungsexpertise für Salesforce von Bucher + Suter kombiniert.

b+s Elevate optimiert den Kundenservice, indem es den Agenten eine einheitliche Salesforce-basierte Schnittstelle bietet. Die branchenführende intelligente Routing-Technologie von Cisco stellt sicher, dass Kunden immer sicher mit dem für ihre Anfrage am besten geeigneten Agent verbunden werden. KI-gesteuerte Einblicke, unterstützt von Transkriptionsdiensten, verbessern die Funktionen von Salesforce Einstein, wie z. B. die generative Zusammenfassung und Empfehlungen. Da alle Interaktionsdaten nativ in Salesforce gespeichert werden, bietet die Lösung einen ganzheitlichen und umsetzbaren Überblick über die gesamte Customer Journey. Diese Fülle an Daten, kombiniert mit den Contact Center Management Tools von Bucher + Suter, ermöglicht effizientere Arbeitsabläufe und hoch personalisierte Kundeninteraktionen. b+s Elevate nutzt darüber hinaus Salesforce Bring Your Own Channel (BYOC), um die Integration einer Vielzahl von Messaging-Diensten zu ermöglichen und so eine flexible, stets verfügbare Kommunikation über mehrere Kanäle zu ermöglichen.

Trent Cook, Vizepräsident für Produktstrategie bei Bucher + Suter, erklärt: „Mit b+s Elevate richten wir uns auf die Vereinfachung und Verbesserung der Erfahrung mit dem Contact Center. Indem wir die Stärken von Webex Contact Center mit den Möglichkeiten von Salesforce und der langjährigen Erfahrung von Bucher + Suter im Betrieb von Contact Centern bündeln, bieten wir eine leistungsstarke und dennoch unkomplizierte Lösung an, die es Agenten ermöglicht, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten."

Todd Gimbel, globaler Direktor, Technische Lösungen, bei Cisco, fügte hinzu: „Bucher + z Suter ist ein hervorragender Partner, wenn es darum geht, Innovationen im Bereich der Kundenerfahrung voranzutreiben. b+s Elevate ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, hochmoderne Lösungen zu liefern, die sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich sind. Durch die nahtlose Integration von Webex Contact Center in das Salesforce-Ökosystem bietet Bucher + Suter Unternehmen eine schlanke und effiziente Möglichkeit, das volle Potenzial beider Technologien auszuschöpfen und so das Kundenerlebnis zu verbessern.

Informationen zu Bucher + Suter

Bucher + Suter ist ein globaler Anbieter von Contact Center Lösungen mit Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland und den USA. Als Cisco Premier Integrator, Gold Provider und Advanced Technology Partner ist Bucher + Suter auf die Entwicklung massgeschneiderter Lösungen für Webex Contact Center spezialisiert. Das Unternehmen unterstützt seit Jahrzehnten einige der größten Cisco Contact-Center-Umgebungen der Welt.

