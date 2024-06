Budowanie inteligentnego silnika przemysłowego, kształtowanie nowego paradygmatu aplikacji przemysłowych: SUPCON prezentuje przełomowy model TPT

HANGZHOU, Chiny, 7 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- 5 czerwca w Singapurze firma SUPCON zaprezentowała swój przełomowy model TPT (Time-series Pre-trained Transformer), pierwszy model AI do analizy szeregów czasowych, przedstawiając go globalnym klientom i rozpoczynając jego pełne zastosowanie w przemyśle. Dr Wenyue Ding, starszy naukowiec badawczy SUPCON, przedstawił produkt pod hasłem „Pionierzy nowych granic przemysłowej sztucznej inteligencji".

TPT opiera się na generatywnym algorytmie sztucznej inteligencji i integruje ogromne ilości danych dotyczących produkcji, operacji, procesów, sprzętu oraz jakości w różnych branżach podczas szkolenia. Znacząco poprawia efektywność modelowania, ujednolica aplikacje przemysłowe i umożliwia adaptację do różnych jednostek i warunków oraz dokładnie dopasowane i niezawodne zastosowania w pętli zamkniętej. TPT może przyspieszyć kompleksowe wprowadzenie rozwiązań inteligentnych w przemyśle przetwórczym.

Wnikliwa analiza podstawowych scenariuszy przemysłowych

W ostatnich latach sztuczna inteligencja przyciągnęła uwagę całego świata, zapoczątkowując erę AI wraz z pojawieniem się treści generowanych przez sztuczną inteligencję (AIGC). Obecnie badamy zastosowanie sztucznej inteligencji w scenariuszach przemysłowych w celu poprawy wydajności produkcji i sprostania wyzwaniom w sektorze.

Proces działania w przemyśle jest jednak w dużej mierze rejestrowany i charakteryzowany przez dane szeregów czasowych, podczas gdy dotychczasowe modele sztucznej inteligencji nie radzą sobie z kluczowymi wyzwaniami, takimi jak ostrzeżenia o nieprawidłowościach, optymalizacja operacji i sterowania oraz analiza miejscowych przeładowań systemu. Przełomowy model TPT firmy SUPCON, pierwszy w branży przemysłowej model do analizy szeregów czasowych, zrewolucjonizuje wykorzystanie danych i napędzi zrównoważony rozwój przemysłu jako nowa generacja inteligentnego silnika przemysłowego. Ponadto stanowi on niezwykły kamień milowy w dążeniu firmy SUPCON do ustanowienia przewagi „AI+dane" oraz rozwoju innowacji i wdrożeń AI.

Wielozadaniowy, uniwersalny i niezawodny

Model TPT firmy SUPCON charakteryzuje się trzema cechami: wielozadaniowością, uniwersalnością i niezawodnością.

Wielofunkcyjność: TPT integruje symulację i prognozowanie dla różnych zadań przemysłowych poprzez trening z przewidywaniami zróżnicowanych cykli i dynamicznymi symulacjami stanu ustalonego, skutecznie radząc sobie ze skomplikowanymi scenariuszami poprzez ujednolicenie analizy, optymalizacji i sterowania.

Uniwersalność: TPT gromadzi ogromne ilości danych do wstępnego treningu i uczy się zasad działania przemysłowego. Dzięki szerokim możliwościom adaptacyjnym może być ponownie wykorzystywany w różnych jednostkach i warunkach.

Niezawodność: TPT oferuje wyższą dokładność i wszechstronność niż tradycyjne modele AI, umożliwiając precyzyjne sterowanie i zoptymalizowaną, zamkniętą produkcję w jednostkach przemysłowych.

Kształtowanie nowego paradygmatu aplikacji przemysłowych

W sektorze przemysłowym TPT całkowicie zrewolucjonizuje tradycyjne rozproszone aplikacje przemysłowe i dane, przechodząc z tradycyjnego trybu „N modeli + N aplikacji" na nowy paradygmat „TPT + 1 oprogramowanie" w zakładzie.

Aplikacje TPT firmy SUPCON dokonały przełomu w różnych jednostkach, obejmując zakłady chloro-alkaliczne, elektrociepłownie oraz zakłady petrochemiczne. TPT wyposaża te jednostki produkcyjne w „inteligentny mózg", który umożliwia im autonomiczne „myślenie" i „komunikację" na poziomie eksperckim, jednocześnie monitorując i optymalizując operacje jednostki. Dzięki temu można osiągnąć cele związane z poprawą wydajności, stabilną pracą i zwiększeniem zysków, co ostatecznie pozwala sprostać nierozwiązanym wyzwaniom.

SUPCON przyspiesza obecnie swoje działania w zakresie technologii AI, dążąc do przewodzenia rozwojowi przemysłowej sztucznej inteligencji dzięki nowej misji i wizji. Firmie zależy na wspieraniu zrównoważonego rozwoju przemysłowego dzięki sztucznej inteligencji i zapoczątkowaniu nowej ery przemysłu procesowego w kierunku AGI. Niewątpliwie globalne uruchomienie TPT i jego późniejsze zastosowania przemysłowe na dużą skalę stanowią znaczący kamień milowy w tej wielkiej podróży transformacyjnej.