Budweiser lança The Energy Collective para ajudar a energizar o mundo com energia renovável

Até o momento, os produtores da Budweiser converteram para energia renovável mais de 2.000 bares no Brasil e na Irlanda. No Brasil, a energia renovável é fornecida pela Lemon Energy para os proprietários das empresas, o que já reduziu as emissões de dióxido de carbono em mais de 291 toneladas por ano. A ambição da The Energy Collective para o Brasil é ter 250 mil locais convertidos em energia renovável até 2025, estimada para economizar o equivalente a 36.375 toneladas de dióxido de carbono (CO2e) por ano, o que equivale a retirar 7.991 carros de circulação.

Em 2015, a Budweiser se propôs a produzir todas as cervejas com 100% de energia renovável até 2025, dando o primeiro passo para um futuro mais brilhante. Tendo alcançado esse objetivo em muitos mercados, a Budweiser está lançando o The Energy Collective para ajudar a conectar a fontes de energia renovável bares, locais de música e estádios em todo o mundo. O alcance e os recursos da Budweiser, combinados com seu desejo de ter um impacto positivo no planeta, levaram à decisão de produzir todas as cervejas com energia renovável, bem como no subsequente lançamento do The Energy Collective.

"Os consumidores desejam um mundo melhor onde as coisas que eles amam sejam sustentáveis. O The Energy Collective está ajudando a energizar as coisas que as pessoas adoram com energia renovável, ao mesmo tempo em que ajuda a preencher a lacuna entre o que os consumidores querem e o que as empresas podem fazer", disse Todd Allen, vice-presidente de marketing global da Budweiser. "Só estamos começando. Nosso sonho é que todos os bares, locais de eventos e estádios do mundo que servem Budweiser sejam energizados por energia renovável."

A Budweiser apoia a ambição da AB InBev de atingir o carbono zero em sua cadeia de valor até 2040. Como parte disso, o The Energy Collective ajudará os proprietários de bares a reduzir as emissões, ao mudarem para eletricidade 100% renovável, e ajudará a facilitar a energia renovável para aqueles que podem não ter acesso a uma tarifa mais acessível.

"Quando a Budweiser decidiu misturar cerveja com energia renovável, sabíamos que havia muito mais que poderíamos fazer no mercado renovável como marca global. O lançamento do The Energy Collective nos permite ajudar empresas em todo o mundo, aproveitando nossa escala para permitir que nossos clientes obtenham energia mais sustentável a preços mais acessíveis", disse Ezgi Barcenas, diretor de sustentabilidade da AB InBev.

As contas de energia são frequentemente um dos custos mais altos para os bares. O The Energy Collective, em parceria com um provedor de energia local, pode oferecer economia de custos, ao mesmo tempo em que oferece acesso à infraestrutura de energia renovável. O The Energy Collective ajudará a promover a missão da Budweiser de impulsionar com energia renovável as coisas que os consumidores adoram.

"Ao estar conectado à energia renovável por meio do The Energy Collective, já consegui reduzir meus custos mensais de eletricidade em cerca de 10%", disse Will Morgan, gerente geral da Jerry Flannery em Limerick, Irlanda. "Também tem sido um início de conversa com muitos de meus clientes para discutir a importância da energia renovável e criar um futuro mais brilhante para todos nós."

O The Energy Collective agora está facilitando a conexão com a energia renovável em determinados países, incluindo Irlanda e Brasil, e fará um piloto do programa na Colômbia em 2022. A Budweiser está explorando oportunidades em outros países , incluindo Reino Unido, Chile, Uruguai e muito mais.

Sobre a Anheuser-Busch InBev e Budweiser

A Anheuser-Busch InBev é uma empresa de capital aberto (Euronext: ABI) com sede em Leuven, Bélgica, com listagens secundárias mas bolsas de valores do México (MEXBOL: ANB) e da África do Sul (JSE: ANH) e com Recibos Depositários Americanos na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BUD). Como empresa, sonhamos grande para criar um futuro mais animado. Estamos sempre buscando novas maneiras de encontrar momentos especiais na vida, fazer progredir o nosso setor e causar um impacto significativo no mundo. Temos o compromisso de desenvolver excelentes marcas que resistam ao tempo e de produzir as melhores cervejas usando os melhores ingredientes. Nosso portfólio diversificado de mais de 500 marcas de cerveja inclui as marcas globais Budweiser®, Corona® e Stella Artois®; marcas multinacionais como Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® e Michelob ULTRA®; e campeãs locais como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, e Skol®. Nossa herança de produção de cerveja data de mais de 600 anos, abrangendo continentes e gerações. De nossas raízes europeias na cervejaria Den Hoorn em Leuven, Bélgica, ao espírito pioneiro da cervejaria Anheuser & Co em St. Louis, EUA, à criação da cervejaria Castle na África do Sul durante a corrida do ouro de Joanesburgo, à Bohemia, a primeira cervejaria do Brasil. Geograficamente diversificada com uma exposição balanceada em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, aproveitamos os pontos fortes coletivos de aproximadamente 169 mil colegas em quase 50 países em todo o mundo. Em 2021, a receita relatada pela AB InBev foi de 54,4 bilhões de dólares americanos (excluindo JVs e associados).

A Budweiser é uma lager de estilo americano com corpo médio e saborosa. Fabricada com a melhor cevada do tipo mallet e uma mistura de variedades premium de lúpulo, a Budweiser é um ícone de otimismo e celebração apreciado em mais de 60 países em todo o mundo e está comprometida em produzir cada Budweiser com 100% de energia renovável até 2025.

FONTE Budweiser

