Budweiser lanza The Energy Collective para ayudar a suministrar energía renovable al mundo

Hasta la fecha, los productores de Budweiser han posibilitado la transición de más de 2.000 pubs locales en Brasil e Irlanda al uso de electricidad renovable. En Brasil, la electricidad renovable es suministrada por Lemon Energy a propietarios de empresas, y ya ha reducido las emisiones de dióxido de carbono en más de 291 toneladas al año. La meta de The Energy Collective para Brasil es hacer pasar 250.000 centros asociados al uso de electricidad renovable para 2025, con lo que se estima que se ahorrarán 36.375 toneladas de equivalente de dióxido de carbono (CO₂e) por año, similar a retirar 7.991 automóviles de la carretera.

En 2015, Budweiser se propuso elaborar la cerveza con electricidad 100 % renovable para 2025, con lo que dio el primer paso hacia un futuro más prometedor. Tras haber alcanzado este objetivo en muchos mercados, Budweiser presenta The Energy Collective para ayudar a conectar a bares, lugares de eventos musicales y estadios de todo el mundo con fuentes de energía renovable. El alcance y los recursos de Budweiser, combinados con su deseo de generar un impacto positivo en el planeta, llevaron a la decisión de elaborar todas las cervezas con electricidad renovable y al posterior lanzamiento de The Energy Collective.

"Los consumidores anhelan un mundo mejor en el que las cosas que aman sean sostenibles. The Energy Collective está ayudando a suministrar electricidad renovable a las cosas que las personas aman, a la vez que posibilita cerrar la brecha entre lo que los consumidores desean y lo que las empresas pueden hacer", afirmó Todd Allen, vicepresidente de Marketing Global de Budweiser. "Recién estamos comenzando. Nuestro gran sueño es suministrar electricidad renovable a todos los bares, lugares de eventos y estadios del mundo que trabajen con Budweiser".

Budweiser apoya la meta de AB InBev de lograr cero emisiones netas en toda su cadena de valor para 2040. Como parte de este objetivo, The Energy Collective ayudará a los propietarios de pubs a reducir las emisiones mediante la transición a la electricidad 100 % renovable y a facilitar electricidad renovable a quienes no tengan acceso a una tarifa más accesible.

"Cuando Budweiser decidió elaborar cerveza usando electricidad renovable, sabíamos que como marca global podíamos hacer mucho más en el sector de energía renovable. El lanzamiento de The Energy Collective nos permite ayudar a las empresas de todo el mundo, al aprovechar nuestro alcance para permitir que nuestros clientes reciban energía más sustentable a tarifas más accesibles", expresó Ezgi Barcenas, directora de Sostenibilidad de AB InBev.

Las facturas de electricidad a menudo son uno de los costos más altos de los bares. The Energy Collective, junto con un proveedor local de energía, podría ofrecer ahorro de costos y acceso a infraestructura de energía renovable. Además, ayudará a avanzar en la misión de Budweiser de suministrar electricidad renovable a las cosas que aman los consumidores.

"Al recibir electricidad renovable de proveedores locales a través de The Energy Collective, ya he podido reducir mis costos mensuales de electricidad en un 10 %", sostuvo Will Morgan, gerente general de Jerry Flannery's en Limerick, Irlanda. "También hemos tenido una conversación inicial con muchos de mis clientes para analizar la importancia de la electricidad renovable y crear un mejor futuro para todos".

En la actualidad, The Energy Collective facilita la conexión a electricidad renovable en países específicos como Irlanda y Brasil, y pondrá a prueba el programa en Colombia en 2022. Budweiser está explorando oportunidades en otros países , entre ellos, Reino Unido, Chile y Uruguay.

Acerca de Anheuser-Busch InBev y Budweiser

Con sede en Lovaina, Bélgica, Anheuser-Busch InBev es una empresa que cotiza en bolsa (Euronext: ABI), con cotización secundaria en las bolsas de valores de México (MEXBOL: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y recibos de depósito estadounidenses en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Como empresa, soñamos con crear un futuro con más motivos para brindar. Siempre buscamos ofrecer nuevas formas de vivir los momentos de la vida, impulsar nuestra industria y generar un impacto significativo en el mundo. Estamos comprometidos a crear grandes marcas que pasen la prueba del tiempo y a elaborar las mejores cervezas mediante el uso de los mejores ingredientes. Nuestra diversa cartera de más de 500 marcas de cerveza incluye las marcas globales Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; las marcas multinacionales Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® y Michelob ULTRA®; y éxitos locales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® y Skol®. Nuestra trayectoria en la elaboración de cerveza se remonta a más de 600 años, y abarca distintos continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas en la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica, al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co en San Luis, Misuri, Estados Unidos, a la creación de la cervecería Castle en Sudáfrica durante la fiebre del oro de Johannesburgo y hasta Bohemia, la primera cervecería en Brasil. Diversificada geográficamente con una exposición equilibrada a los mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de aproximadamente 169.000 colegas de casi 50 países de todo el mundo. Para 2021, los ingresos informados por AB InBev fueron de USD 54.400 millones (sin incluir las empresas conjuntas y asociadas).

Budweiser es una cerveza rubia de cuerpo medio, sabrosa y con un marcado estilo americano. Elaborada con la mejor malta de cebada y una mezcla de variedades de lúpulo de primera calidad, nuestra cerveza es un ícono de optimismo y celebración que se disfruta en más de 60 países de todo el mundo. Nos comprometemos a elaborar cada Budweiser con energía 100 % renovable para 2025.

FUENTE Budweiser

