Bugworks Research annonce la première étude de phase 1 chez l'homme sur le BWC0977 pour le traitement des infections bactériennes critiques

« Bugworks est l'un des quatre programmes de CARB-X qui effectuent les premiers essais sur l'homme cette année », a déclaré le Dr Erin Duffy, responsable de la R&D de CARB-X. « Nous sommes fiers d'avoir accéléré ce programme depuis la campagne d'optimisation des pistes de recherche jusqu'à cette étude visant à démontrer la sécurité et les concentrations du médicament chez le sujet humain en bonne santé. Le '0977 pourrait couvrir un large éventail d'agents pathogènes prioritaires pour les syndromes dont les besoins non satisfaits sont importants.

BWC0977 est un antibiotique à large spectre très puissant par voie intraveineuse et pouvant être administré par voie orale, pour le traitement des infections graves à Gram négatif multirésistantes (MDR) telles que Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, les entérobactéries productrices de carbapénémases, et les infections à Gram positif résistantes aux médicaments telles que les staphylocoques résistants à la méthicilline (MRSA), les entérocoques résistants à la vancomycine (VRE) et les streptocoques résistants à la pénicilline (PRSP). BWC0977 peut traiter de nombreuses infections nosocomiales et communautaires graves et combattre un large éventail de menaces biologiques d'agents pathogènes. Il pourrait devenir un antibiotique révolutionnaire, comme on n'en a pas vu depuis les années 1960.

« Il y a un besoin urgent de disposer d'un antibiotique efficace et sûr contre de multiples agents pathogènes MDR », a déclaré le Dr Bala Subramanian, directeur de l'exploitation & responsable des découvertes chez Bugworks. « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de passer à la phase clinique et de nous rapprocher des patients. Nous pensons que ce nouvel antibiotique à large spectre va changer le paysage du traitement en permettant aux médecins d'avoir une solution unique pour toute infection bactérienne. Nous sommes profondément reconnaissants à CARB-X pour son incroyable soutien tout au long du développement préclinique et clinique précoce de BWC0977. »

BWC0977 est le produit d'une chimie médicinale sophistiquée guidée par la structure, dirigée par le Dr Shahul Hameed, directeur des produits chez Bugworks, qui s'appuie sur un modèle de partenariat collaboratif multicontinental. BWC0977, qui a émergé parmi moins d'une centaine de composés synthétisés, est actif contre les isolats cliniques qui sont résistants aux antibiotiques actuellement utilisés en clinique, notamment les fluoroquinolones, les carbapénèmes, les céphalosporines, la colistine, etc., et est efficace dans les modèles murins d'infection des cuisses, des poumons et des voies urinaires, avec des marges de sécurité adéquates dans les espèces précliniques.

« Il est urgent de trouver de nouveaux antibiotiques pour le traitement des bactéries multirésistantes. BWC0977 est un nouvel agent prometteur qui présente une activité contre les agents pathogènes pharmacorésistants qui menacent la sécurité des patients et des systèmes de santé dans le monde entier. Le laboratoire Antimicrobial Pharmacodynamics and Therapeutics Laboratory de l'université de Liverpool est très fier de travailler avec Bugworks pour mieux comprendre la meilleure façon d'utiliser BWC0977 pour les patients qui ont actuellement des options de traitement très limitées. » – Professeur William Hope, Dame Sally Davies présidente de la recherche sur la RAM et directrice du Centre d'excellence en recherche sur les maladies infectieuses, Université de Liverpool

L'essai clinique de phase 1, dirigé de main de maître par le Dr Harish Kaushik, responsable du projet clinique, est mené à Adélaïde, en Australie, après une réunion positive préalable à la PNMR avec la FDA américaine et avec l'approbation du HREC en Australie. Cet essai est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, portant sur I'innocuité, la tolérance et la pharmacocinétique de doses croissantes uniques et multiples de BWC0977 chez des sujets adultes en bonne santé. Les résultats sont attendus pour le début de l'année 2022.

La recherche présentée dans ce communiqué de presse est soutenue par CARB-X. Le financement par CARB-X de ce projet est parrainé par l'accord de coopération numéro IDSEP160030 de l'ASPR/BARDA et par des bourses du Wellcome Trust et du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. Le contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement le point de vue officiel de CARB-X ou de l'un de ses bailleurs de fonds.

Bugworks, une société de biotechnologie innovante basée dans le Delaware, à Bangalore et à Adélaïde, est à la pointe de l'innovation scientifique pour développer de nouveaux antibiotiques qui permettront de lutter contre la menace alarmante de la résistance antimicrobienne, affectant aujourd'hui des millions de personnes. Les solutions de Bugworks répondent aux besoins des infections nosocomiales et communautaires graves, ainsi qu'aux signes de menace biologique.

