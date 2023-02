Bugworks Research Inc. accueille le Dr. Renu Swarup au sein de son conseil consultatif international

L'ancienne secrétaire du département de biotechnologie (DBT), du gouvernement indien, et biotechnologue réputée rejoint le conseil consultatif pour fournir des conseils stratégiques au portefeuille de projets de Bugworks Research

BANGALORE, Inde, SARATOGA, Californie et ADELAIDE, Australie, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Bugworks Research, une société biopharmaceutique en phase clinique, a engagé le Dr Renu Swarup en tant que membre honoraire du conseil consultatif mondial. Le Dr Swarup est l'ancienne secrétaire du département de biotechnologie du gouvernement indien et apporte plus de trois décennies d'expérience dans le secteur de la biotechnologie.

En tant que secrétaire membre du comité d'experts, le Dr Swarup a supervisé la formulation de la Vision des biotechnologies en 2001, de la Stratégie nationale de développement des biotechnologies en 2007 et de la Stratégie II, 2015-20. Elle a été la directrice générale fondatrice du Conseil d'aide à l'industrie de la biotechnologie (BIRAC), une entreprise du secteur public qui se concentre sur le soutien aux start-ups et aux PME. En renforçant la recherche translationnelle en biotechnologie et les partenariats entre l'industrie et le monde universitaire, elle a aidé plus de 5 000 start-ups et près de 500 petites entreprises à poursuivre des recherches innovantes et le développement de produits. Elle est membre de l'Académie nationale des sciences de l'Inde (NASI). Elle a activement soutenu les femmes scientifiques en tant que membre du groupe de travail sur les femmes dans les sciences du Comité consultatif scientifique du Premier ministre et elle fait partie de l'Organisation des femmes dans les sciences pour le monde en développement. Elle a joué un rôle essentiel dans la réponse du DBT visant à créer des solutions technologiques pour lutter contre la COVID-19 en Inde.

Anand Anandkumar, PDG de Bugworks Research, a déclaré à propos de sa nomination : « Bugworks est heureux d'accueillir le Dr. Renu Swarup en tant que membre de son conseil consultatif mondial Le Dr Swarup, généticienne accomplie, était auparavant secrétaire du département de biotechnologie du ministère indien des sciences et de la technologie. Elle a été l'un des principaux artisans de la formulation de la vision et de la stratégie indiennes en matière de biotechnologie, notamment des initiatives de déploiement du vaccin COVID-19. Sous sa direction inspirée, le Conseil d'assistance à la recherche dans l'industrie de la biotechnologie (BIRAC) a donné naissance à une nouvelle vague de PME et de jeunes entreprises de biotechnologie, dont Bugworks a été l'un des premiers bénéficiaires. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le Dr Swarup pour nous aider à atteindre notre objectif : permettre un accès mondial équitable aux produits innovants de Bugworks. »

En rejoignant Bugworks Research, le Dr Renu Swarup a déclaré : « Je suis heureuse d'être associée à Bugworks en tant que conseillère honoraire et membre de leur conseil consultatif mondial La vision de Bugworks sur la lutte contre les priorités sanitaires critiques non satisfaites de la RAM et du cancer est d'une importance mondiale. Son travail sur de nouveaux antibiotiques à large spectre et de nouvelles petites molécules immuno-oncologiques ciblant plusieurs tumeurs cellulaires solides, afin de les rendre abordables et accessibles à l'humanité, revêt une importance particulière. La société occupe une niche dans son effort pour permettre aux patients, en particulier ceux des PFR-PRI, d'avoir accès aux thérapies de pointe en matière d'infection et de cancer. »

À propos de Bugworks

Bugworks Research Inc, (Bugworks), est une société biopharmaceutique en phase clinique fondée en février 2014 qui développe de nouveaux actifs thérapeutiques dans les domaines des anti-infectieux et de l'immuno-oncologie (IO) en s'appuyant sur une science innovante aux frontières de la biologie computationnelle, de la pharmacologie, de la biologie structurale et de la chimie médicinale. BWC0977 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1 et vise à répondre aux besoins non satisfaits en matière d'infections hospitalières et communautaires graves et de menaces biologiques bactériennes. Son actif pour l'IO est au stade préclinique avancé, cible plusieurs cancers et devrait être utilisé soit seul, soit en combinaison avec des thérapies par points de contrôle immunitaire.

Contact pour les médias :

Relations publiques Concept

