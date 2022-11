Builder.ai gewinnt bei den Europas 2022 im großen Stil als Scale-up des Jahres

LONDON, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Builder.ai mit Sitz in London gewann bei den Europas 2022 in Lissabon gestern Abend die Auszeichnung „Scale-Up of the Year". Die Preisverleihung brachte am Abend die Besten der europäischen Technologie zusammen, um Organisationen und Einzelpersonen zu ehren, die Großes leisten, um die Technologieszene auf dem ganzen Kontinent voranzubringen.

Der Gewinn kommt zu einer Zeit, in der Builder.ai ein unglaubliches Jahr des Wachstums abschließt, einschließlich der Serie-C-Finanzierung durch Insight Partners, die die bis dato aufgebrachte Summe auf 195 Millionen US-Dollar bringt, und einer lukrativen Partnerschaft mit dem Nahost-Tech-Powerhouse Etisalat.

Sachin Dev Duggal, Gründer und Chief Wizard bei Buildar.ai: „Dieser Gewinn bedeutet für uns so viel und ist ein Beweis für die Beharrlichkeit, das Durchhaltevermögen und die Exzellenz, die das Team von Builder.ai jeden Tag in seine Arbeit einbringt. Es war ein phänomenales Jahr für uns als Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 300 %. Nichts davon wäre ohne die Beiträge aller Mitglieder der Builder.ai-Familie und ihr Engagement, das Unternehmen zum Scale-up des Jahres zu machen, möglich gewesen. Ein großes Dankeschön an Mike und das Team bei den Europas für diese Ehre. Ich fühle mich wirklich geehrt durch den Glauben der Branche an dieses Geschäft und von allen, die es dazu gemacht haben, was es heute ist."

Die jährlichen Auszeichnungen, die mittlerweile zum 14. Mal im Rahmen des Eröffnungsabends des Web Summit vergeben werden, würdigen und feiern die Innovationen, die sich aus der aufkeimenden Tech-Start-up-Szene in Europa ergeben. Die Auswahllisten für jede der 20 Auszeichnungen wurden von einem Gremium, das sich aus berühmten Technologie-Journalisten aus ganz Europa zusammensetzte, festgelegt, bevor die Namen zur öffentlichen Abstimmung gingen, bei der die Gesamtgewinner ausgewählt wurden.

Informationen zu Builder.ai

Builder.ai® ist die App-Entwicklungsplattform der nächsten Generation für jede Idee und jedes Unternehmen rund um die Welt. Die KI-betriebene Montagelinie vereint Lego-ähnliche wiederverwendbare Merkmale, nutzt die Automatisierung von Building Block™, um den menschlichen Aufwand zu reduzieren, nutzt ein Netzwerk von verifizierten Experten, um die Entwicklungsfähigkeiten erheblich zu erweitern, und produziert Apps mit einer Ausfallrate von fast null, was sie um ein Vielfaches günstiger macht als herkömmliche Software-Entwicklung.

Unter der Leitung des Multiunternehmers Sachin Dev Duggal gestaltet Builder.ai die Art und Weise, wie Software erstellt und betrieben wird, mit einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich BUILDER STUDIO, BUILDER CLOUD, BUILDER CARE, BUILDER NOW, BUILDER HIVE, STUDIO STORE und STUDIO RAPID. Im Jahr 2020 wurde Builder.ai bei den Europas in der Kategorie der erfolgreichsten Tech-Start-ups als „Heißestes KI-Start-up" ausgezeichnet, erhielt zudem den Preis für die beste Innovation/Erholung nach COVID-19 auf der CogX und wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2021 als „Visionär" für Multi-Experience-Entwicklungsplattformen anerkannt. Builder.ai hat seinen Hauptsitz in London und wird von Mitarbeitern und Zentren in Delhi NCR, Singapur, Los Angeles, Salt Lake City, Sophia Antipolis und Dubai unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.builder.ai.

BUILDER.AI und BUILDER sind Warenzeichen der Engineer.ai Corp. Alle anderen Marken sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1936556/Builder_ai_Logo.jpg

SOURCE Builder.ai