Builder.ai remporte le prix de la « Scale-Up de l'Année » à la cérémonie Europas 2022

LONDRES, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La société londonienne Builder.ai a remporté le prix de la « Scale-Up de l'Année » lors de la cérémonie de remise des prix de l'Europas 2022 à Lisbonne hier soir. La cérémonie réunissait les meilleures entreprises technologiques européennes à l'occasion d'une soirée destinée à honorer les organisations et les particuliers qui font des choses incroyables pour faire progresser la scène technologique sur l'ensemble du continent.

Ce prix est décerné alors que Builder.ai termine une année de croissance incroyable, notamment grâce à un financement de série C de Insight Partners qui porte le montant total recueilli à ce jour à 195 millions de dollars, et à un partenariat lucratif avec Etisalat, une grande entreprise technologique du Moyen-Orient.

Sachin Dev Duggal, fondateur et directeur technique de Buildar.ai : « Cette victoire est très importante pour nous et elle témoigne de la ténacité, du courage et de l'excellence que l'équipe de Builder.ai apporte à son travail au quotidien. Cela a été une année phénoménale pour notre entreprise, avec une croissance du chiffre d'affaires de 300 %. Rien de tout cela n'aurait été possible sans tous les membres de la famille Builder.ai et leur engagement qui ont permis d'en faire la Scale-Up de l'Année. Un grand merci à Mike et à l'équipe de l'Europas pour cet honneur. Je suis vraiment touché par la confiance de l'industrie et de tous ceux qui ont fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. »

Pour cette 14e édition, la cérémonie annuelle de remise de prix qui se tient chaque année le soir de l'ouverture du Web Summit, a récompensé et honoré l'innovation qui émerge des startups technologiques florissantes en Europe. Les présélections pour chacun des 20 prix ont été définies par un jury composé de journalistes de renom de toute l'Europe, puis un vote public a permis de sélectionner les gagnants.

À propos de Builder.ai :

Builder.ai® est une plateforme de nouvelle génération de développement d'application pour chaque idée et chaque entreprise sur la planète. La chaîne de production alimentée par IA combine des fonctionnalités réutilisables de type Lego, en utilisant la technologie d'automatisation Building Blocks™ afin de réduire l'effort humain, en s'appuyant sur un réseau vérifié d'experts pour étendre considérablement les capacités de développement, et produire des applications qui affichent un taux d'échec presque nul qui sont bien moins chères et plus rapides que les processus développement logiciels traditionnels.

Dirigé par l'entrepreneur en série Sachin Dev Duggal, Builder.ai transforme la façon dont les logiciels sont construits et exploités avec une suite de produits et de services, notamment BUILDER STUDIO, BUILDER CLOUD, BUILDER CARE, BUILDER NOW, BUILDER HIVE, STUDIO STORE and STUDIO RAPID. En 2020, Builder.ai a reçu le prix « Hottest AI Startup » (Startup AI la plus en vogue) à l'Europas qui récompense les meilleures startups technologiques d'Europe, le prix « Best COVID-19 Innovation-Recovery » (Meilleure reprise d'innovation post COVID-19) au CogX et le prix « Visionary » au Magic Quadrant™ 2021 de Gartner® pour ses plateformes de développement multiexpérience. Builder.ai a son siège social à Londres, et compte des employés et des pôles à Delhi NCR, à Singapour, à Los Angeles, à Salt Lake City, à Sophia Antipolis et à Dubaï. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.builder.ai .

BUILDER.AI et BUILDER sont des marques commerciales d' Engineer.ai Corp. Toutes les autres marques sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1936556/Builder_ai_Logo.jpg

SOURCE Builder.ai