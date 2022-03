Building Connections: de nieuwe merkbelofte van Planon voor vastgoed-en facility management

Planon, de toonaangevende wereldwijde leverancier van software voor slim en duurzaam gebouwbeheer, kondigde vandaag een rebranding aan die zijn flexibele en communicatieve benadering van het verbinden van gebouwen, mensen en processen weerspiegelt.

NIJMEGEN, Nederland, 10 maart 2022 /PRNewswire/ -- Planon, de toonaangevende wereldwijde leverancier van software voor slim en duurzaam gebouwbeheer, kondigde vandaag een nieuwe merkidentiteit aan. De rebranding weerspiegelt de evolutie van Planons missie om gebouwen, mensen en processen in facility- en werkplekmanagement met elkaar te verbinden.

Centraal in de vernieuwde huisstijl staat de nieuwe merkbelofte van Planon: Building Connections. Met deze focus zal het bedrijf organisaties helpen verder te bouwen aan een betere werkplekbeleving, die een gevoel van verbondenheid bevordert en mensen aanmoedigt om weer naar kantoor te gaan.

Bij de onthulling van de nieuwe merkidentiteit zei Pierre Guelen, CEO van Planon: "Nu we in een post-pandemische wereld terechtkomen, zoeken organisaties naar nieuwe manieren om boeiende, gezonde, veilige en veerkrachtige werkplekken te creëren die sociale connecties bevorderen en duurzaamheid centraal stellen in alles wat ze doen."

"Planon zorgt ervoor dat gebruikers van gebouwen, gebouweigenaren en service providers inzichten verkrijgen die hen helpen om gebouwen, mensen en processen met elkaar te verbinden. Door datasilo's te elimineren, helpen onze oplossingen stakeholders om alle gebouwinformatie die ze nodig hebben op één centrale plek te bekijken. Zo kunnen ze zich richten op het creëren van boeiende werkomgevingen die de productiviteit stimuleren en een positieve impact op de planeet hebben."

De nieuwe merkidentiteit weerspiegelt de agile en innovatieve aanpak van het bedrijf om organisaties te helpen zich aan te passen aan nieuwe, flexibele, hybride werkmodellen. Planon zal facility managers, vastgoedmanagers en service providers ondersteunen bij het creëren van duurzame, 'mensgerichte' omgevingen waarin medewerkers kunnen werken en gedijen.

Planon streeft ernaar om alle stakeholders van gebouwen te voorzien van de bruikbare en zinvolle inzichten die ze nodig hebben om de toekomst van de werkplek te transformeren en betere verbindingen te bouwen.

Over Planon

Planon is de wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor slim en duurzaam gebouwbeheer die gebouwen, mensen en processen verbindt. Zo kunnen alle stakeholders van gebouwen bruikbare en zinvolle inzichten verkrijgen. Onafhankelijke marktonderzoek- en adviesbureaus beoordelen Planon al jaren achtereen als een wereldwijde marktleider. Planon heeft zijn uitgebreide softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2.500 klanten, ondersteund door kantoren en partners over de hele wereld.

