Etablir des connexions : la nouvelle identité de Planon fait écho aux priorités de l'immobilier et du FM pour le futur

NOISY-LE-GRAND, France, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- Planon, acteur majeur sur le marché des solutions de gestion du smart building durable, a annoncé aujourd'hui avoir repensé sa marque afin de refléter sa mission qui a évolué et qui est de connecter les bâtiments, les personnes et les processus dans le domaine de la gestion de l'environnement de travail et du facility management.

Au cœur de cette évolution se trouve la nouvelle promesse de Planon : Building Connections (Établir les connexions). Avec cet objectif, l'entreprise souhaite accompagner les organisations dans la construction d'une meilleure expérience du travail, favorisant le sentiment d'appartenance et encourageant les gens à retourner sur leur lieu de travail.

Dévoilant la nouvelle identité de la marque, Pierre Guelen, PDG de Planon, a déclaré : « Alors que nous émergeons dans un monde post-pandémique, les organisations cherchent de nouvelles façons de créer des lieux de travail attractifs, sains, sécurisés et résilients qui génèrent des liens sociaux et mettent le développement durable au centre de tout ce qu'elles font.

Planon s'engage à doter les utilisateurs, propriétaires et prestataires de services, d'informations qui les aident à connecter les bâtiments, les personnes et les processus. En éliminant les silos de données, nos solutions aident tous les acteurs de la vie d'un bâtiment à visualiser toutes les informations dont ils ont besoin dans une plateforme unique. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur la création d'environnements de travail attractifs qui encouragent la productivité et ont un impact positif sur la planète. »

A propos de Planon

Planon est le fournisseur leader mondial en solution de gestion du smart building durable qui connecte les bâtiments, personnes et processus, en procurant à tous les acteurs de la vie du bâtiment des informations utiles et exploitables. Planon a de manière constante été désigné comme leader mondial sur le marché par des cabinets de recherches et de conseils indépendants. Planon a mis en œuvre sa solution intégrée pour plus de 2 500 clients.

