Buitenlanders genieten van het Lentefeest in China

BEIJING, 26 februari 2021 /PRNewswire/ -- Een verslag van Science and Technology Daily:

Vergeleken met de lentefeesten vóór de COVID-19-pandemie is de viering dit jaar heel anders. Veel Chinezen kozen ervoor om niet terug te gaan naar hun geboorteplaats, omdat mensen worden aangemoedigd het Lentefeest te vieren op de plek waar ze zich op dat moment bevinden, net als een groep buitenlanders die in China werken.

Twee buitenlanders deelden hun verhalen over hoe ze het Lentefeest hebben gevierd.

Vikash Kumar Singh: Ik heb de vertaling van Qinqiang voltooid en wil graag een boodschapper zijn van culturele uitwisseling tussen China en India

Vikash Kumar Singh, die van oorsprong uit India komt, woont al meer dan tien jaar in China en spreekt vloeiend Chinees. Hij werkt nu als docent Hindi aan de Beijing Foreign Studies University.

Vikash is bijna twee jaar bezig geweest met de vertaling van Qinqiang, een veelgeprezen roman van Jia Pingwa. Toen de wintervakantie begon, had Vikash meer tijd om aan de vertaling te werken en slaagde hij erin deze nog vóór het Chinese nieuwe jaar te voltooien.

Als onderdeel van een Chinees en Indiaas vertaal- en publicatieprogramma van literatuur dat door beide regeringen werd ondersteund, dacht Vikash dat de vertaling van literaire werken zoals Qinqiang in Indiase talen ertoe zou kunnen bijdragen mensen uit India mensen uit China beter zouden gaan begrijpen.

"Ik wil beide regeringen graag bedanken voor de steun aan dit programma", aldus Vikash. "Dit is heel nuttig voor het wederzijds begrip van mensen uit beide landen."

Voor het voltooien van dit langdurige werk, voelde Vikash zich niet onder druk gezet.

Veel mensen kozen ervoor om voor de viering van het Lentefeest in Peking te blijven, wat de stad levendiger maakte. Winkelcentra, bioscopen en restaurants zaten behoorlijk vol.

Vikash vertelde de verslaggever dat de meeste van zijn vrienden ook in Peking verbleven. Ze bezochten elkaar en vertelden hoe ze de jaarwisseling doorgaans in hun thuisland vieren, zoals in Indonesië en in Bulgarije. Ook zij vonden het gaaf om in Peking te blijven en zo van het Lentefeest te genieten.

Als een typische ouder uit het "Haidian District" die de opvoeding en toekomstige ontwikkeling van kinderen hoog in het vaandel heeft staan, gaat Vikash vaak actief om met de ouders van de klasgenoten van zijn kind. Volgens Vikash voerden ze tijdens de vakantie zelfs verhitte discussies over het onderwerp "kinderen helpen om toegelaten te worden tot de basisschool".

Het sluwe nieuwe coronavirus achtervolgt mensen al bijna een jaar. Om COVID-19 in te dammen, werden mensen aangemoedigd om voor het komende Lentefeestte blijven waar ze zich op dat moment in China bevonden. "Dit was in het belang van de persoonlijke en openbare veiligheid." Vikash zei: "Als hieraan geen gevolg zou worden gegeven, zal het veel problemen veroorzaken."

Vikash sprak per telefoon ook met zijn familie in India over zijn beleving van de unieke vakantie. Bovendien vertelde hij ronduit over alle details omtrent de gewoontes rondom het Lentefeest.

Door de kennis over tradities en culturen internationaal te verspreiden, zoals over feesten en romans, zorgt Vikash met zijn beroep voor meer wederzijds begrip tussen mensen uit China en mensen uit India. Tot op zekere hoogte wordt hij een "boodschapper van culturele uitwisseling" in het nieuwe tijdperk.

Jose Roberto: De samenwerking tussen China en Brazilië in de strijd tegen COVID-19 is hartverwarmend

Jose Roberto, die een mooie Chinese naam Fan Tianyang heeft, is de adviseur op het gebied van wetenschap en technologie bij de Ambassade van de Federatie Republiek Brazilië in Peking. Dit is de eerste keer dat hij het Lentefeest in China viert sinds hij in 2019 naar China kwam.

Roberto wandelt graag door Ritan Park, vlakbij zijn werkomgeving. "Door alle maatregelen China die getroffen heeft, wist het land het aantal gevallen van COVID-19 in te dammen", zei hij.

Roberto vertelde Science and Technology Daily dat hij het hele jaar 2020 in China heeft doorgebracht. Hij is van mening dat Peking nu een zeer hoge mate van stedelijke economische activiteit heeft vanwege de snelle reactie en de effectieve maatregelen van de regering. "Ik zie elke dag veranderingen plaatsvinden in China", merkte hij op. Hoewel er incidenteel gevallen van COVID-19 opduiken, kan de overheid tijdig maatregelen nemen en houden mensen zich aan de regels. Als gevolg hiervan wordt het dagelijkse leven van mensen geleidelijk weer normaal.

De COVID-19-pandemie heeft in de hele wereld problemen veroorzaakt. Roberto vindt dat mensen geduld moeten hebben en hun werk zo goed mogelijk moeten blijven voortzetten als de pandemie toeslaat. "We hebben ook geleerd van de ervaring hier. Daarmee bedoel ik de eerste controlemaatregelen, de wetenschappelijke artikelen die in belangrijke tijdschriften zijn gepubliceerd", zei Roberto over de strijd tegen COVID-19."Vlak na de uitbraak vorig jaar stuurde Brazilië voorraden hier naar China. We stuurden mondkapjes en kregen daarna ook mondkapjes. Dit toont de samenwerking tussen beide landen."

Roberto zei: "Ik zou de samenwerking tussen de gezondheidsinstanties willen benadrukken als zeer effectief in een moeilijke omgeving. "Soms konden we niet alle voorraden verzenden of sneller verzenden dan we hadden gewild. Ondanks dat de hele wereld toen logistieke grenzen had, wisten we wel een goed voorbeeld van samenwerking te stellen. En deze samenwerking is nog steeds gaande."

Twee van de belangrijkste vaccins die in Brazilië worden gebruikt, zijn afhankelijk van voorraden in China. Roberto sprak zijn waardering uit: "Dankzij deze samenwerking en andere inspanningen zijn vaccins beschikbaar in Brazilië en andere landen."

Toen hij het had over zijn visie voor 2021, merkte Roberto op dat hoewel de wereld nog steeds lijdt aan de COVID-19-pandemie, hij het volste vertrouwen heeft in de nauwe communicatie tussen China en Brazilië in het komende jaar.

Auteurs: Fang Linlin, Yu Haoyuan, Lu Zijian, Long Yun, Zhang Jiaxin

SOURCE Science and Technology Daily