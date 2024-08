Bukalapak renforce la sécurité de la plateforme et le confort des utilisateurss

JAKARTA, Indonésie, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- Bukalapak, l'une des principales plateformes de commerce électronique d'Indonésie, a fait des progrès considérables pour améliorer le confort et la sécurité de sa plateforme, notamment en luttant contre les produits contrefaits et en renforçant ses mesures de protection de la propriété intellectuelle (PI).

In the States, Bukalapak took the time to meet with various IP Protection stakeholders, including Travis Johnson - VP of Legislative Affairs & Senior counsel at IACC and Robert C. Barchiesi - President of IACC.

En 2024, Bukalapak a participé activement à des événements clés du secteur, notamment la réunion annuelle de l'IACC à Orlando (États-Unis) et la conférence annuelle de l'INTA à Atlanta (États-Unis). Ces engagements ont permis à l'entreprise de présenter ses progrès et ses projets futurs, ce qui a engendré des réactions positives et le soutien des principales parties prenantes. Lors de la réunion annuelle de l'IACC, Bukalapak a rencontré des dirigeants du secteur pour discuter de ses efforts en cours et de ses prochaines stratégies. Ces dirigeants ont loué les améliorations significatives et ont exprimé leur soutien à Bukalapak dans le cadre du prochain rapport du représentant américain au commerce (USTR).

Au cours des tables rondes, Stefio Kurniadi, vice-président de Bukalapak chargé de la confiance et de la sécurité, a présenté des données sur l'avancement des actions de retrait et les accords de niveau de service (SLA), qui ont suscité des réactions positives de la part des participants. Cela montre que l'inquiétude à l'égard de Bukalapak est moindre que les années précédentes.

Aux États-Unis, Bukalapak a également pris le temps de rencontrer diverses parties prenantes sur des sujets connexes. Les discussions ont révélé que les activités de retrait ont tendance à diminuer d'une année sur l'autre, bien que des améliorations supplémentaires soient nécessaires. Après l'introduction en bourse, Bukalapak se concentre sur l'amélioration de l'intégrité de la plateforme et le soutien aux marques, notamment par des contrôles stricts de la connaissance du client (KYC) pour les vendeurs et des projets d'automatisation des mesures de contrôle proactives. Pour relever les défis liés à la protection des données et à l'application de la loi, Bukalapak prévoit de collaborer avec la DGIP (organisme de réglementation de la protection de la propriété intellectuelle) et d'autres autorités indonésiennes pour discuter du partage des données et des initiatives en ligne ou hors ligne (O2O).

Pour renforcer la sécurité, Bukalapak collabore également avec divers propriétaires de marques et régulateurs, notamment l'Agence nationale des stupéfiants, le ministère du commerce, le ministère de la santé, le ministère de la communication et de l'information, la police nationale indonésienne et d'autres institutions concernées.

Bukalapak a également mis en place un portail de signalement dédié, appelé BukaBantuan, qui permet aux détenteurs de droits de signaler les cas de violation de la propriété intellectuelle sur l'application Bukalapak. Le délai de résolution de ces rapports est de 24 heures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2492474/Photo_Bukalapak_USTR.jpg