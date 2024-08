Bukalapak verbessert die Sicherheit und den Benutzerkomfort der Plattform

JAKARTA, Indonesien, 30. August 2024 /PRNewswire/ -- Bukalapak, eine der führenden E-Commerce-Plattformen Indonesiens, hat erhebliche Fortschritte bei der Erhöhung des Komforts und der Sicherheit seiner Plattform gemacht, einschließlich der Bekämpfung von Produktfälschungen und der Stärkung seiner Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums (IP).

In the States, Bukalapak took the time to meet with various IP Protection stakeholders, including Travis Johnson - VP of Legislative Affairs & Senior counsel at IACC and Robert C. Barchiesi - President of IACC.

Im Jahr 2024 nahm Bukalapak aktiv an wichtigen Branchenveranstaltungen teil, darunter die IACC-Jahrestagung in Orlando, USA, und die INTA-Jahreskonferenz in Atlanta, USA. Diese Auftritte boten dem Unternehmen eine Plattform, um seine Fortschritte und Zukunftspläne zu präsentieren und erhielten positives Feedback und Unterstützung von wichtigen Interessengruppen. Auf der IACC-Jahrestagung traf Bukalapak mit führenden Vertretern der Branche zusammen, um seine laufenden Bemühungen und künftigen Strategien zu erörtern. Sie lobten die bedeutenden Verbesserungen und brachten ihre Unterstützung für Bukalapak in dem bevorstehenden Bericht des US-Handelsbeauftragten (USTR) zum Ausdruck.

Während der Rundtischgespräche präsentierte Stefio Kurniadi, Bukalapaks AVP of Trust & Safety, Daten zum Fortschritt bei der Entfernung von Inhalten und zu den Service Level Agreements (SLAs), die von den Teilnehmern positiv aufgenommen wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Besorgnis über Bukalapak im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen ist.

In den USA nahm sich Bukalapak auch Zeit für Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen zu verwandten Themen. Aus den Gesprächen ging hervor, dass die Zahl der Takedowns im Vergleich zum Vorjahr rückläufig ist, obwohl weitere Verbesserungen erforderlich sind. Bukalapak konzentriert sich nach dem Börsengang darauf, die Sauberkeit der Plattform und die Unterstützung für Marken zu verbessern. Dazu gehören strenge KYC-Prüfungen (Know Your Customer) für Verkäufer und Pläne für die Automatisierung von proaktiven Überwachungsmaßnahmen. Angesichts der Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes und der Strafverfolgung plant Bukalapak, mit der indonesischen Aufsichtsbehörde für den Schutz des geistigen Eigentums (DGIP) und anderen Behörden zusammenzuarbeiten, um die gemeinsame Nutzung von Daten und Online-to-Offline-Initiativen (O2O) zu diskutieren.

Um die Sicherheit zu erhöhen, arbeitet Bukalapak auch mit verschiedenen Markeneigentümern und Aufsichtsbehörden zusammen, darunter die Nationale Drogenbehörde, das Handelsministerium, das Gesundheitsministerium, das Ministerium für Kommunikation und Information, die indonesische Nationalpolizei und andere damit verbundene Institutionen.

Bukalapak hat auch ein spezielles Meldeportal namens BukaBantuan eingerichtet, über das Rechteinhaber Fälle von Verletzungen des geistigen Eigentums über die Bukalapak-App melden können. Diese Meldungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492474/Photo_Bukalapak_USTR.jpg