Bulat Utemuratov Foundation y RAOUL Charity Foundation lanzan un programa de empleo en Kazajistán

- Bulat Utemuratov Foundation y RAOUL Charity Foundation lanzan un programa de empleo con apoyo para jóvenes con autismo en Kazajistán

ALMATY, Kazajistán, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation y RAOUL Charity Foundation han lanzado un nuevo programa de empleo con apoyo que busca desarrollar una vía estructurada de inserción laboral para jóvenes con autismo en Kazajistán.

Photo: Bulat Utemuratov Foundation

El programa busca establecer un modelo práctico y escalable que permita a los jóvenes con autismo incorporarse y prosperar en entornos profesionales. Ampliará el acceso a oportunidades laborales significativas, fortalecerá la experiencia de especialistas e introducirá prácticas de empleo con apoyo reconocidas internacionalmente en el sistema de servicios sociales de Kazajistán.

"Para nosotros, este programa representa un importante paso adelante en el fortalecimiento de las oportunidades para los jóvenes con autismo en Kazajistán", afirmó Ainur Karbozova, consejera delegada de la Bulat Utemuratov Foundation. "A medida que pasan a la edad adulta, el empleo se convierte en uno de los desafíos más importantes. Nuestro objetivo es desarrollar un modelo sostenible que les permita desarrollar su potencial, a la vez que apoyamos a los empleadores en la creación de entornos laborales inclusivos".

RAOUL Charity Foundation actuará como socio metodológico y de capacitación del programa, aprovechando su experiencia internacional en empleo con apoyo para adaptar las mejores prácticas globales a nivel local, capacitar a orientadores laborales, brindar supervisión y apoyar los marcos de monitoreo y calidad.

"Esta colaboración busca convertir el apoyo a largo plazo en oportunidades a largo plazo", afirmó Mikhail Krivonos, socio internacional de RAOUL Charity Foundation. "Creemos en las capacidades y el potencial de las personas. Juntos, queremos que el empleo sostenible se convierta en una etapa realista y alcanzable en la vida de los jóvenes con autismo en Kazajistán".

El programa piloto involucrará a jóvenes con autismo y a empleadores de los sectores de telecomunicaciones, comercio minorista, servicios, logística y otros. Se implementa con el apoyo metodológico de RAOUL Charity Foundation, en colaboración con Beeline Kazajistán y la Asociación de Innovadores Sociales. Los participantes recibirán evaluaciones individuales, formación a medida y un perfil profesional alineado con las vacantes reales, además de apoyo para su incorporación al mercado laboral.

Desde 2015, la Bulat Utemuratov Foundation ha creado un sistema nacional de apoyo para niños con autismo y sus familias. A través de su red de 13 centros Asyl Miras, que operan en 12 ciudades, la Fundación ha apoyado a más de 20.000 niños durante la última década. El nuevo programa de empleo extiende este compromiso a largo plazo a la edad adulta, centrándose en la inclusión social y profesional duradera. A medida que se desarrolle, los socios planean compartir resultados y perspectivas, con el objetivo de expandir el modelo a otras regiones de Kazajistán.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2916021/Bulat_Utemuratov_Foundation_x_RAOUL.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2556772/5813238/BUF_Logo.jpg