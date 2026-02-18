La Bulat Utemuratov Foundation et la RAOUL Charity Foundation lancent un programme d'emploi assisté pour les jeunes autistes au Kazakhstan

ALMATY, Kazakhstan, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation et la RAOUL Charity Foundation ont lancé un nouveau programme d'emploi assisté visant à développer un parcours structuré vers le marché du travail pour les jeunes autistes du Kazakhstan.

Bulat Utemuratov Foundation

Le programme vise à établir un modèle pratique et évolutif permettant aux jeunes autistes d'intégrer et de réussir dans des environnements professionnels. Il élargira l'accès à des possibilités d'emploi intéressantes, renforcera l'expertise des spécialistes et introduira des pratiques d'emploi assisté reconnues au niveau international dans le système de services sociaux du Kazakhstan.

« Pour nous, ce programme représente une nouvelle étape importante dans le renforcement des opportunités pour les jeunes autistes au Kazakhstan », a déclaré Ainur Karbozova, PDG de la fondation Bulat Utemuratov . « Lorsqu'ils passent à l'âge adulte, l'emploi devient l'un des défis les plus importants. Notre objectif est de développer un modèle durable qui leur permette de réaliser leur potentiel tout en aidant les employeurs à créer des lieux de travail inclusifs. »

La RAOUL Charity Foundation servira de partenaire méthodologique et de formation pour le programme, s'appuyant sur son expertise internationale en matière d'emploi assisté pour adapter localement les meilleures pratiques mondiales, former les accompagnateurs, assurer la supervision et soutenir les cadres de suivi et de qualité.

« Ce partenariat vise à transformer un soutien à long terme en une opportunité à long terme », a déclaré Mikhail Krivonos, partenaire international de la RAOUL Charity Foundation. « Nous croyons aux capacités et au potentiel des gens. Ensemble, nous voulons que l'emploi durable devienne une étape réaliste et réalisable dans la vie des jeunes autistes au Kazakhstan ».

Le programme pilote impliquera des jeunes autistes et des employeurs des secteurs des télécommunications, de la vente au détail, des services, de la logistique et d'autres secteurs. Il est mis en œuvre avec le soutien méthodologique de la RAOUL Charity Foundation, en partenariat avec Beeline Kazakhstan et l'Association des innovateurs sociaux. Les participants bénéficieront d'évaluations individuelles, d'une formation sur mesure et d'un profil professionnel correspondant à des postes réellement vacants, ainsi que d'une aide à l'entrée sur le marché du travail.

Depuis 2015, la fondation Bulat Utemuratov a mis en place un système national de soutien aux enfants autistes et à leurs familles. Grâce à son réseau de 13 centres Asyl Miras opérant dans 12 villes, la Fondation a soutenu plus de 20 000 enfants au cours de la dernière décennie. Le nouveau programme d'emploi prolonge cet engagement à long terme jusqu'à l'âge adulte, en mettant l'accent sur une insertion sociale et professionnelle durable. Au fur et à mesure de son développement, les partenaires prévoient de partager les résultats et les connaissances, dans le but d'étendre le modèle à d'autres régions du Kazakhstan.

