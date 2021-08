Bumble and bumble amplia sua linha Hairdresser's Invisible Oil com a coleção Ultra Rich inspirada nos cuidados com a pele

Sendo uma extensão da coleção Hairdresser's Invisible Oil mais vendida, a Ultra Rich inclui shampoo, condicionador e loção para tratamento hialurônico que, em conjunto, nutrem desde o couro cabeludo até as pontas e oferecem até 72 horas de hidratação, proteção contra o excesso de umidade e redução do frizz.

O Hairdresser's Invisible Oil Ultra Rich é formulado para todos os tipos e texturas de cabelos, 4C-1A, em uma fórmula cremosa com infusão de ácido hialurônico de biomimético de grau para o cuidado da pele, óleo de semente de melão kalahari e a emblemática fusão de seis óleos do Hairdresser's Invisible Oil.

"Desenvolvemos o Ultra Rich depois de notar uma necessidade não atendida de hidratação profunda, particularmente para os consumidores com cabelos extremamente secos, espessos e com frizz. Formulados com potentes ingredientes inspirados nos cuidados com a pele, esses produtos combinados podem proporcionar hidratação por vários dias", afirmou Christine Hall, vice-presidente de Cuidados com os Cabelos e Pesquisa e Desenvolvimento da Cor da Estée Lauder Companies, a empresa matriz da Bumble and bumble.

O shampoo e o condicionador, sem sulfato e que não danificam a coloração, limpam e nutrem com delicadeza, deixando os cabelos macios, brilhantes e lisos.

O carro-chefe da linha cruelty-free é a Hyaluronic Treatment Lotion, um tratamento leave-in multifuncional que é um oásis de umidade para cabelos secos e quebradiços. Ajuda a prevenir pontas duplas, desembaraçar e proteger contra quebra, ao mesmo tempo em que oferece proteção térmica até 450°F/232°C.

"Com o recente lançamento de Bb.Curl, Bb.Illuminated Blonde e agora a coleção Ultra Rich, continuamos a expandir nossas ofertas para todos os tipos de cabelos, texturas e preferências de estilo", disse Amber Garrison, vice-presidente sênior e gerente geral global da Bumble and bumble.

O Hairdresser's Invisible Oil Ultra Rich está disponível nos Bumble and bumble Flagship NYC Salons, Bb.Network Salons, bumbleandbumble.com e Sephora.

Sobre a Bumble and bumble.

A Bumble and bumble começou como um salão da cidade de Nova York em 1977, onde os cabeleireiros da Bumble and bumble cortavam, coloriam e estilizavam seu caminho para a fama em revistas, passarelas e cenários de todo o mundo.

A marca é inspirada por mestres do ofício: estilistas e coloristas de cabelos que são obcecados pela excelência técnica e artística por meio da autoexpressão ousada. A Bumble and bumble cria produtos para atender aos padrões exigentes desses profissionais, que também são fáceis de usar por qualquer pessoa. Desde o icônico Surf Spray para acentuar as ondas até a linha mega-hidratante Hairdresser's Invisible Oil, esses produtos muito procurados são utilizados por profissionais nos salões de beleza Bumble and bumble e por milhões de pessoas diariamente em casa ao redor do mundo.

A Bumble and bumble cria produtos para todos os tipos de cabelos, texturas e estilos com uma qualidade inigualável, para elevar instantaneamente o seu estilo pessoal com um visual moderno e descomplicado. A Bumble and bumble se dedica de forma profunda, apaixonada e destemida à arte dos cabelos.

