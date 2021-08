Bumble and bumble élargit sa gamme Hairdresser's Invisible Oil grâce à une collection ultra riche inspirée des soins de la peau

Prolongement de la collection Hairdresser's Invisible Oil, Ultra Rich comprend un shampooing, un après-shampooing et une lotion traitante hyaluronique qui, ensemble, nourrissent le cuir chevelu de bout en bout et assurent jusqu'à 72 heures d'hydratation, de protection contre l'humidité élevée et de réduction des frisottis.

Hairdresser's Invisible Oil Ultra Rich est formulé pour tous les types et textures de cheveux, 4C-1A, dans une formule crémeuse infusée d'acide hyaluronique biomimétique de soins capillaires, d'huile de graines de melon du Kalahari et du mélange de 6 huiles signé Hairdresser's Invisible Oil.

« Nous avons développé Ultra Rich après avoir constaté un besoin d'hydratation profonde non satisfait, notamment chez les consommateurs aux cheveux extrêmement secs, épais et crépus. Formulés à base d'ingrédients puissants inspirés des soins de la peau, ces produits combinés sont capables de procurer une hydratation pendant plusieurs jours », a déclaré Christine Hall, vice-présidente de la recherche et du développement des soins capillaires et des couleurs chez The Estée Lauder Companies, la société mère de Bumble and bumble.

Produits nettoyants respectant les couleurs et sans sulfate, le shampooing et l'après-shampooing nettoient et nourrissent en douceur, laissant les cheveux doux, brillants et lisses.

Le produit phare de la gamme de produits sans cruauté est la lotion traitante hyaluronique, un produit sans rinçage polyvalent qui constitue une source d'hydratation pour les cheveux secs et cassants. Elle aide à prévenir les pointes fourchues, démêle et protège contre les cassures, tout en offrant une protection contre la chaleur jusqu'à 450°F/232°C.

« Avec les récents lancements de Bb.Curl, de Bb.Illuminated Blonde et maintenant de la collection Ultra Rich, nous continuons à élargir notre offre pour tous les types de cheveux, toutes les textures et toutes les préférences de style », a déclaré Amber Garrison, vice-présidente senior et directrice générale monde de Bumble and bumble.

Hairdresser's Invisible Oil Ultra Rich est disponible dès maintenant dans les salons phares de Bumble and bumble à New York, les salons Bb.Network, sur le site bumbleandbumble.com et chez Sephora.

À propos de Bumble and bumble.

Bumble and bumble a vu le jour dans un salon de coiffure de New York en 1977, où les coiffeurs de Bumble and bumble ont taillé, teint et coiffé leurs cheveux pour devenir célèbres dans les magazines, sur les podiums et dans les coulisses du monde entier.

La marque s'inspire des maîtres du métier : des coiffeurs et des coloristes qui sont obsédés par l'excellence technique et artistique grâce à leur expression personnelle audacieuse. Bumble and bumble invente des produits qui répondent aux normes exigeantes de ces professionnels, mais qui sont également assez faciles à utiliser pour tout le monde. De l'emblématique Surf Spray qui donne de l'ondulation, à la gamme best-seller Hairdresser's Invisible Oil ultra hydratante, ces produits très appréciés sont utilisés chaque jour par les professionnels dans les salons Bumble and bumble et par des millions de personnes chez eux dans le monde entier.

Bumble and bumble crée des produits pour tous les types, textures et styles de cheveux, d'une qualité sans compromis, afin de rehausser instantanément votre style personnel par un look moderne sans effort. Bumble and bumble se consacre profondément, passionnément et sans crainte à l'art de la coiffure.

