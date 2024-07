Busbud bietet während der Sommerspiele erschwingliche Reisemöglichkeiten ab Paris an

Paris ist zwar das Zentrum des Sommers, aber auch in mehreren anderen französischen Städten finden Wettbewerbe statt, sodass es für die Besucher ein idealer Zeitpunkt ist, um die Stadt zu erkunden. Wer der Hektik von Paris entfliehen möchte, findet in Tagesausflügen zu nahe gelegenen Zielen eine perfekte Rückzugsmöglichkeit. Busbud bietet Einblicke in die kostengünstigsten Bus- und Bahnstrecken und sorgt dafür, dass Reisen einfach und erschwinglich bleibt.

Erschwingliche Reisen mit Bus und Bahn

Das Reisen innerhalb Frankreichs und in die Nachbarländer ist dank des gut ausgebauten Bus- und Bahnnetzes einfach und günstig. Dies sind einige beliebte Routen und ihre Preise:

Paris (Bahnhof Bercy Seine) nach Reims:

Bus: 6 €, 1 Std. 40 Min. (Fahrt mit Blablacar Bus oder Flixbus)

Zug: 30 €, 46 Min.

Paris (La Défense, Pont de Sèvres & Rue Thierry le Luron) nach Rouen:

Bus: 7 €, 1 Std. 25 Min. (Fahrt mit Blablacar Bus oder Flixbus)

Zug: 10 €, 1 Std. 19 Min.

Paris (Bercy Seine & Pont de Sèvres) nach Straßburg:

Bus: 20 €, 5 Std. 40 Min. (Fahrt mit Blablacar Bus oder Flixbus)

Zug: 48 €, 1 Stunde 46 Minuten

Paris (Bercy Seine, La Défense & Pont de Sèvres) nach Etretat:

Bus: 20 €, 3 Std. (Fahrt mit Flixbus)

(Keine direkte Zugverbindung)

Paris (Bercy Seine) nach Brügge, Belgien:

Bus: 19 €, 3 Std. 35 Min. (Fahrt mit Flixbus)

Über Paris hinaus: Das Beste von Frankreich und Europa entdecken

Besucher können die historischen Weinberge von Reims, die charmanten Straßen von Rouen oder die malerischen Landschaften von Etretat erkunden. Wer etwas mehr Zeit hat, kann auch einen Abstecher nach Straßburg oder sogar über die Grenzen nach Brügge, London, Amsterdam oder Genf machen. Jedes Ziel ist nur eine Bus- oder Zugfahrt entfernt, sodass es möglich ist, während der Olympiasaison mehrere Städte zu erkunden. Die vollständige Liste der Reiseziele finden Sie unter https://www.busbud.com/blog/heading-to-paris-for-the-games-heres-where-else-you-can-go/

Eine kluge Reiseentscheidung

Das Reisen mit Bus und Bahn ist nicht nur kostengünstig, sondern auch eine umweltfreundliche Alternative zu Flug und Auto. In diesem Sommer, wenn Millionen Menschen zu den Olympischen Spielen nach Paris strömen, können diese Transportmöglichkeiten eine Europareise sowohl erschwinglich als auch praktisch machen.

Informationen zu Busbud:

Busbud ist ein führender globaler Mobilitätskonzern, der einen Marktplatz betreibt, auf dem Reisende Fahrkarten für Überlandbusse und Züge auf über 3 Millionen Strecken in mehr als 80 Ländern weltweit buchen können. Das Unternehmen bietet auch vertikale B2B-Software an, die das Geschäft von Reiseveranstaltern vor Ort unterstützt.

Medienkontakt: Allyson Noonan, [email protected], +1 (617) 763-0498

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2469292/Busbud_Busbud_Shares_Affordable_Travel_Options_from_Paris_During.jpg