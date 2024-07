Busbud propose des options de voyage abordables depuis Paris pendant les Jeux olympiques d'été

Si Paris sera l'épicentre des événements de l'été, plusieurs autres villes françaises accueillent également des compétitions, ce qui en fait le moment idéal pour explorer d'autres régions que la capitale. Pour ceux qui souhaitent échapper à l'agitation de Paris, les excursions d'une journée vers les destinations voisines constituent une retraite parfaite. Busbud fournit des informations sur les itinéraires de bus et de train les plus économiques, ce qui permet de voyager facilement et à un prix abordable.

Voyager en bus et en train à un prix abordable

Les déplacements en France et vers les pays voisins sont à la fois faciles et abordables, grâce aux vastes réseaux de bus et de trains. Voici un aperçu de quelques itinéraires populaires et de leurs coûts :

De Paris (gare de Bercy Seine) à Reims :

Bus : 6 €, 1 h 40 min (avec Blablacar Bus ou Flixbus)

Train : 30 €, 46 min

De Paris (La Défense, Pont de Sèvres et Rue Thierry Le Luron) à Rouen :

Bus : 7 €, 1 h 25 min (avec Blablacar Bus ou Flixbus)

Train : 10 €, 1 h 19 min

De Paris (Bercy Seine et Pont de Sèvres) à Strasbourg :

Bus : 20 €, 5 h 40 min (avec Blablacar Bus ou Flixbus)

Train : 48 €, 1 h 46 min

De Paris (Bercy Seine, La Défense et Pont de Sèvres) à Étretat :

Bus : 20 €, 3 h (avec Flixbus)

(Pas de service de train direct)

De Paris (Bercy Seine) à Bruges, Belgique :

Bus : 19 €, 3 h 35 min (avec Flixbus)

Au-delà de Paris : découvrez le meilleur de la France et de l'Europe

Les visiteurs peuvent explorer les vignobles historiques de Reims, les rues pleines de charme de Rouen ou les paysages pittoresques d'Étretat. Pour ceux qui disposent d'un peu plus de temps, s'aventurer plus loin, à Strasbourg ou même au-delà des frontières, à Bruges, Londres, Amsterdam ou Genève, promet des expériences enrichissantes. Chaque destination est accessible en bus ou en train, ce qui permet d'explorer plusieurs villes pendant la saison olympique. La liste complète des destinations est disponible à l'adresse suivante : https://www.busbud.com/blog/heading-to-paris-for-the-games-heres-where-else-you-can-go/

Un choix de voyage intelligent

Voyager en bus ou en train permet non seulement de réduire les coûts, mais c'est aussi une alternative écologique à l'avion ou à la voiture. Cet été, alors que des millions de personnes afflueront à Paris pour les Jeux olympiques, ces options de transport peuvent rendre un voyage en Europe à la fois abordable et pratique.

À propos de Busbud :

Busbud est un grand groupe mondial de mobilité qui exploite une place de marché axée sur les voyages terrestres où les voyageurs peuvent réserver des billets de bus et de train interurbains sur plus de 3 millions d'itinéraires dans plus de 80 pays à travers le monde. L'entreprise propose également un logiciel B2B vertical qui facilite les activités des opérateurs de voyages terrestres.

Contact avec les médias : Allyson Noonan, [email protected], +1 (617) 763-0498

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469292/Busbud_Busbud_Shares_Affordable_Travel_Options_from_Paris_During.jpg