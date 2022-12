Busca por espaço confortável para trabalhar, ergonômico e com privacidade e bom-gosto viraram tendência no mercado imobiliário, aponta a Cipasa Urbanismo

CAMPINAS, Brasil, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um estudo realizado pela empresa de dados DataZap+ sobre as preferências de quem busca por imóveis, revelou alguns dos principais desejos atuais dos compradores para fechar contrato. Itens como conceitos de moradia, a experiência com o trabalho em home office, tendências ambientais, presença de itens convencionais, áreas de lazer com churrasqueiras piscina externa, academia, salão de festas, praça de convivência e bicicletário e bairros planejados vizinhos com comércio e serviços estão entre as prioridades.

Essa transformação do mercado imobiliário deve-se à pandemia, que levou as pessoas a buscar por uma melhor qualidade de vida aliada à possibilidade do trabalho remoto, promovendo uma grande migração dos grandes centros urbanos para cidades menores. Com isso cresceu a procura por casas em loteamentos e condomínios, a exemplo dos projetados pela Cipasa Urbanismo, que atua em 23 estados brasileiros, com quase 90 empreendimentos.

"É interessante observar que essa tendência já era percebida pela Cipasa que voltou seu olhar para outras regiões e levou esse novo conceito antes da pandemia para novas áreas", observa o arquiteto Bruno Turola Felício, da XOK Arquitetos e Associados.

Ele explica que quando se fala em "morar bem" é importante compreender que não se trata de luxo, mas de algo mais amplo. O conceito de bem-estar em moradia é algo pessoal e que vai ao encontro das expectativas, experiências e forma de vida de cada um.

"Muitas vezes para uma pessoa morar bem é viver longe do contexto urbano, uma visão bucólica no campo. Já para outra é ter a tranquilidade e segurança de um condomínio, mas com a comodidade de estar próxima aos produtos e serviços", ressalta.

Para o arquiteto só é possível desenvolver um projeto que contemple o bem-estar quando se concilia os aspectos da moradia, clima e o que é importante para a vida do morador, sua cultura e expectativas.

A Cipasa tem como diferencial tratar as regionalidades de cultura e clima. Um bom exemplo disso é o empreendimento Vívea Parque Joannes, em Camaçari (BA). Além das convencionais piscinas, playgrounds, quadras poliesportivas, espaço fitness e salão de festas, o empreendimento contempla ainda deck molhado, bicicletário e redário – especialmente projetados para atender às particularidades do público da região.

O arquiteto ressalta que hoje as pessoas querem um espaço confortável e ergonômico para trabalhar, que ao mesmo tempo conciliem privacidade e bom-gosto.

https://cipasa.com/

FONTE Cipasa Urbanismo

SOURCE Cipasa Urbanismo