Bushmills Irish Whiskey, Lowden Guitars e o músico Foy Vance se unem para criar o primeiro violão com cobre de alambique da The Old Bushmills Distillery

BUSHMILLS, Irlanda do Norte, 4 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Com a aproximação do Dia dos Pais, o Bushmills® Irish Whiskey anunciou hoje uma parceria com a Lowden Guitars – uma das melhores fabricantes de violão do mundo – para apresentar um novo violão edição limitada feito com materiais utilizados na preparação de uísques. Foy Vance, cantor e compositor da Irlanda do Norte, aclamado pela crítica, também colaborou para a criação do violão, com olhos e ouvidos de músico para dar a aparência e som finais ao instrumento.

Bushmills® Irish Whiskey and Lowden Guitars have joined forces to create the first guitar using pot still copper from The Old Bushmills Distillery: the Bushmills x Lowden Black Bush Edition. Pictured is the new guitar and BUSHMILLS BLACK BUSH at The Old Bushmills Distillery.

O Bushmills x Lowden Black Bush Edition é o segundo violão nascido de uma parceria entre duas marcas icônicas da Irlanda do Norte que compartilham a paixão pela arte de qualidade. O violão contém cobre dos 10 tradicionais alambiques de cobre usados para destilar triplamente o uísque de malte único Bushmills Irish e madeira do barril usado para maturar o uísque por centenas de anos na destilaria de uísque licenciada mais antiga do mundo, The Old Bushmills Distillery. A madeira do barril foi complementada por algumas das melhores madeiras do mundo do violão: jacarandá-africano e abeto-prateado.

O design e construção do novo violão demoraram mais de 100 horas na oficina da Lowden, famosa mundialmente, e esta é a primeira vez que o cobre da The Distillery é usado dessa forma. Há 25 violões Bushmills x Lowden Black Bush Edition disponíveis para venda na Lowden Guitars, cada um por £ 9.800.

Colum Egan, destilador mestre da The Old Bushmills Distillery, colaborou com George Lowden para selecionar os materiais do processo de fabricação do uísque para a confecção do violão. Além do cobre de alambique original contido no violão, foram usados barris de xerez aromático no embutimento posterior e no 12º embutimento de desgaste para homenagear a escura intensidade e suavidade do BUSHMILLS BLACK BUSH, uma mistura de uísque escocês que combina uma grande quantidade de uísque de malte maturado em antigos barris de xerez aromático. O jacarandá-africano foi usado na parte de trás e nas laterais do violão, e o abeto-prateado foi usado no tampo.

O mestre violeiro George Lowden, cujos violões já foram usados por alguns dos artistas mais famosos do mundo, entre eles Ed Sheeran, afirmou: "Fiquei fascinado com o cobre dos alambiques originais da The Old Bushmills Distillery. Além de ser um belo metal para trabalhar, é incrível pensar que havia uísque passando por esse material por centenas de anos. Da mesma forma, os barris de xerez têm, literalmente, a tradição da fabricação de uísque, e foram usados para complementar as madeiras de outros tons. Escolhi usar jacarandá-africano na parte de trás e nas laterais porque, em relação ao tom, é uma das melhores madeiras, e, combinado com o abeto-prateado no tampo, produz um som muito forte e claro – é tudo muito lindo".

Quando o violão ficou pronto, o músico da Irlanda do Norte Foy Vance o estreou em uma sessão íntima no Warehouse No. 2 da The Old Bushmills Distillery, com a popular banda irlandesa Beoga e o poeta Jon Plunkett (para ver a apresentação completa, clique em http://www.youtube.com/foyvancemusic).

Ao falar sobre o novo violão Bushmills x Lowden Black Bush Edition, Foy Vance afirmou: "sou fã do Bushmills e da Lowden há muito tempo e adorei trabalhar nesse projeto único. O violão é uma beleza, por isso convidei alguns dos meus melhores amigos do mundo da música para me ajudar a estreá-lo na The Distillery".

O retorno essa parceria autêntica combina a arte de qualidade e o caráter inabalável característicos do Bushmills Irish Whiskey e da Lowden Guitars desde sua criação. Na The Old Bushmills Distillery, o uísque escocês destilado triplamente é fabricado com o mesmo sabor suave característico há mais de 400 anos. Da mesma forma, a Lowden Guitars é pioneira em técnicas de fabricação de violões há mais de 40 anos, selecionando apenas as madeiras de melhor qualidade para garantir que cada violão tenha um som e tom únicos, que continuam iguais desde que o violeiro George Lowden começou a fazer violões de maneira artesanal em 1974.

Para ver como o Bushmills Irish Whiskey e a Lowden Guitars trabalharam juntos para criar o mais novo violão Bushmills x Lowden Black Bush, acesse bit.ly/BushmillsxLowden2018. Para assistir às apresentações de Foy Vance, acesse http://www.youtube.com/foyvancemusic. Para registrar seu interesse no Bushmills x Lowden Black Bush Edition, acesse http://www.lowdenguitars.com/bushmillsxlowden.

