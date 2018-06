Bushmills Irish Whiskey, Lowden Guitars y el músico Foy Vance unen fuerzas para crear la primera guitarra usando cobre de alambiques de olla de cobre de The Old Bushmills Distillery

BUSHMILLS, Irlanda del Norte, 4 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- En anticipación al Día del Padre, Bushmills® Irish Whiskey anunció hoy una colaboración con Lowden Guitars —fabricante de una de las guitarras acústicas más destacadas del mundo— para dar a conocer una nueva guitarra de edición limitada hecha con materiales utilizados para hacer whisky. Foy Vance, cantautor de Irlanda del Norte y aclamado por la crítica, también participó en la creación de la guitarra, aportando los ojos y oídos de músico sobre la apariencia y sonido finales del instrumento.

Bushmills® Irish Whiskey and Lowden Guitars have joined forces to create the first guitar using pot still copper from The Old Bushmills Distillery: the Bushmills x Lowden Black Bush Edition. Pictured is the new guitar and BUSHMILLS BLACK BUSH at The Old Bushmills Distillery.

La Bushmills x Lowden Black Bush Edition es la segunda guitarra en surgir a partir de una colaboración entre dos marcas icónicas de Irlanda del Norte que comparten una pasión por la artesanía de calidad. La guitarra tiene cobre de diez alambiques de olla de cobre tradicionales usados para la triple destilación de la malta única de Bushmills Irish y el barril de madera que se utilizó para madurar el whisky durante cientos de años en la destilería de whisky autorizada más antigua del mundo, The Old Bushmills Distillery. La madera de los barriles se complementó con algunas de las maderas de mejor tono del mundo de las guitarras: madera negra africana y pícea alpina.

Llevó más de 100 horas diseñar y construir la nueva guitarra en el taller mundialmente famoso Lowden, y esta es la primera vez que se usa el cobre de The Distillery de esta manera. Hay 25 guitarras Bushmills x Lowden Black Bush Edition disponibles para comprar a Lowden Guitars; cada una se vende a £9.800.

Colum Egan, destilador maestro de The Old Bushmills Distillery, colaboró con George Lowden para elegir los materiales para la guitarra del proceso de fabricación de whisky. Además del cobre del alambique de olla original que se incluye en la guitarra, se han utilizado toneles de jerez Oloroso en la incrustación trasera y la incrustación del traste número 12 para homenajear la oscura intensidad y la suavidad de BUSHMILLS BLACK BUSH, un blend de whisky irlandés que combina una gran cantidad de whisky de malta madurado en antiguos toneles de jerez Oloroso. Luego se usó madera negra africana en la parte de atrás y en los costados de la guitarra y pícea alpina para la caja armónica.

El maestro luthier George Lowden, cuyas guitarras acústicas han sido utilizadas por algunos de los artistas más famosos del mundo, incluido Ed Sheeran, expresó: "Me fascinó el cobre de los alambiques de olla originales de The Old Bushmills Distillery. No solo es un metal hermoso para trabajar, sino que es espectacular pensar que este material ha tenido whisky fluyendo adentro durante cientos de años. Del mismo modo, los toneles de jerez están literalmente embebidos en una tradición de fabricación de whisky y se usan para complementar de manera perfecta el resto de las maderas de tono. Elegí la madera negra africana por la parte de atrás y los costados porque, desde el punto de vista del tono, es una de las mejores maderas que puede obtener y cuando se combina con la pícea alpina en la caja armónica, produce un sonido muy claro y muy potente; todo es bello en ella".

Una vez finalizada la guitarra, el músico Foy Vance de Irlanda del Norte la estrenó en una sesión íntima en el Depósito N.o 2 de The Old Bushmills Distillery con la famosa banda irlandesa Beoga y el poeta Jon Plunkett (las presentaciones completas pueden verse en http://www.youtube.com/foyvancemusic).

Hablando de la nueva guitarra Bushmills x Lowden Black Bush Edition, Foy Vance declaró: "Soy fanático de Bushmills y Lowden desde hace mucho tiempo y me encantó trabajar en esta excepcional colaboración. La guitarra es algo hermoso, así que se sintió muy bien que algunos de mis amigos más cercanos de la música me ayudaran a estrenarla en The Distillery".

El regreso de esta auténtica colaboración combina la artesanía de calidad y el inquebrantable carácter que siempre estuvieron en el centro tanto de Bushmills Irish Whiskey como de Lowden Guitars desde su creación. En The Old Bushmills Distillery, hacen whisky irlandés de triple destilación con el mismo sabor suave característico desde hace más de 400 años. De manera similar, Lowden Guitars innova en las técnicas de construcción de guitarras acústicas desde hace más de 40 años eligiendo solo las maderas de mejor calidad para asegurar que cada guitarra resuene con un sonido excepcional y un carácter de tono que es el mismo hoy que el que era cuando el luthier George Lowden comenzó a hacer las guitarras a mano en 1974.

Para mirar cómo Bushmills Irish Whiskey y Lowden Guitars trabajaron en conjunto para hacer la última guitarra Bushmills x Lowden Black Bush, visite bit.ly/BushmillsxLowden2018. Para ver las presentaciones de Foy Vance, visite http://www.youtube.com/foyvancemusic. Para registrar su interés por Bushmills x Lowden Black Bush Edition, visite http://www.lowdenguitars.com/bushmillsxlowden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/699364/Bushmills_Irish_Whiskey_Guitar.jpg

