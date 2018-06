Bushmills Irish Whiskey, Lowden Guitars et le musicien Foy Vance collaborent pour créer la première guitare à utiliser le cuivre des alambics de The Old Bushmills Distillery

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/699364/Bushmills_Irish_Whiskey_Guitar.jpg )

La guitare Bushmills x Lowden Black Bush Edition est la deuxième à naître d'une collaboration entre deux marques emblématiques nord-irlandaises qui partagent une passion pour un artisanat de qualité. La guitare arbore le cuivre des 10 alambics traditionnels utilisés pour la triple distillation du single malt irlandais Bushmills et le bois de fût utilisé pour la maturation du whiskey pendant des centaines d'années dans la plus ancienne distillerie de whiskey licenciée du monde, The Old Bushmills Distillery. Le bois de fût a été complété par des bois qui produisent la meilleure tonalité dans le monde de la guitare - l'ébène africain et l'épicéa alpin.

Il a fallu plus de 100 heures au célèbre atelier Lowden pour concevoir et fabriquer la nouvelle guitare, et c'est la première fois que le cuivre de la Distillery a été utilisé de cette façon. 25 guitares Bushmills x Lowden Black Bush Edition sont en vente chez Lowden Guitars, au prix de 9800 £ chacune.

Colum Egan, maître distillateur à l'Old Bushmills Distillery, a collaboré avec George Lowden pour sélectionner des matériaux utilisés dans le processus d'élaboration du whiskey pour la guitare. Outre le cuivre d'alambic utilisé pour la guitare, les fûts de sherry Oloroso ont été utilisés sur l'incrustation arrière et l'incrustation de la 12[ème]frette en hommage à l'intensité profonde et à l'onctuosité de BUSHMILLS BLACK BUSH, un mélange de whiskey irlandais qui combine une grande quantité de malt whiskey arrivé à maturité dans d'anciens fûts de sherry Oloroso. L'ébène africain a alors été utilisé sur le dos et les côtés de la guitare et l'épicéa pour la caisse de résonance.

Le maître luthier George Lowden, dont les guitares acoustiques ont été utilisées par certains des plus grands artistes dans le monde, dont Ed Sheeran, a déclaré : « J'ai été fasciné par le cuivre des alambics originaux de l'Old Bushmills Distillery. Non seulement c'est un très beau métal avec lequel travailler, c'est aussi incroyable de penser que du whiskey a coulé sur ce matériau pendant des centaines d'années. Les fûts de sherry, eux aussi, sont littéralement empreints du patrimoine d'élaboration du whiskey et utilisés extensivement pour compléter avec perfection les autres bois de tonalité. J'ai choisi l'ébène africain pour le dos et les côtés car, du point de vue des tonalités, c'est l'un des meilleurs bois qui existe et, allié à l'épicéa alpin sur la caisse de résonnance, il produit un son très clair et très fort - il est absolument superbe. »

Dès que la guitare a été achevée, le musicien nord-irlandais Foy Vance l'a étrennée dans une session intime à la Warehouse No. 2 de l'Old Bushmills Distillery avec le groupe populaire irlandais Beoga et le poète Jon Plunkett (pour voir les concerts complets, visiter http://www.youtube.com/foyvancemusic).

En parlant de la nouvelle guitare Bushmills x Lowden Black Bush Edition, Foy Vance a déclaré : « Je suis un fan de Bushmills et de Lowden depuis longtemps et j'ai adoré contribuer à cette collaboration tout à fait unique. La guitare est de toute beauté, alors la seule chose à faire était de demander à mes meilleurs amis musiciens de m'aider à l'étrenner à la Distillery. »

Le retour de cette collaboration authentique combine l'artisanat de qualité et le caractère indéfectible qui sont au cœur du Bushmills Irish Whiskey et de Lowden Guitars depuis leur création. L'Old Bushmills Distillery fait un whiskey irlandais triple distillé au goût onctueux emblématique depuis plus de 400 ans. Lowden Guitars sont des innovateurs en techniques de fabrication de guitares acoustiques depuis plus de 40 ans, sélectionnant les bois de la meilleure qualité pour que chaque guitare résonne avec un son et des tonalités uniques qui sont les mêmes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient lorsque le luthier George Lowden a commencé à fabriquer des guitares à la main en 1974.

Pour voir comment Bushmills Irish Whiskey et Lowden Guitars ont travaillé ensemble pour fabriquer la toute dernière guitare Bushmills x Lowden Black Bush, visiter bit.ly/BushmillsxLowden2018. Pour voir les concerts de Foy Vance, visiter http://www.youtube.com/foyvancemusic. Pour enregistrer votre intérêt dans la Bushmills x Lowden Black Bush Edition, visiter http://www.lowdenguitars.com/bushmillsxlowden.

