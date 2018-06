El whisky irlandés Bushmills, Lowden Guitars y el músico Foy Vance unen sus fuerzas

Antes del Día del Padre, el whisky irlandés Bushmills® anunció hoy una colaboración con Lowden Guitars - uno de los mejores fabricantes de guitarras acústicas del mundo - para presentar una nueva guitarra de edición limitada creada con materiales utilizados para fabricar whisky. El prestigioso cantante y compositor de Irlanda del Norte, Foy Vance, puso también su grano de arena en la creación de la guitarra, prestando sus ojos y oídos de músico para crear la imagen y sonido finales del instrumento.

La Bushmills x Lowden Black Bush Edition es la segunda guitarra que nace de la colaboración entre dos icónicas marcas de Irlanda del Norte que comparten la pasión por la artesanía de calidad. La guitarra cuenta con cobre de 10 alambiques de cobre tradicionales utilizadas para la triple destilación del malta único irlandés Bushmills y la madera de barrica utilizada en la maduración del whisky durante cientos de años en la destilería de whisky con licencia más antigua del mundo, la Old Bushmills Distillery. La madera de barrica se ha complementado con algunas de las mejores maderas de tono del mundo de la guitarra - el granadillo de África y la picea abies.

Hicieron falta más de 100 horas para diseñar y construir la nueva guitarra en los famosos talleres de Lowden, y esta es la primera vez que se ha utilizado el cobre de la destilería con este fin. Se han creado 25 unidades de guitarras Bushmills x Lowden Black Bush Edition que están disponibles para su compra por medio de Lowden Guitars, cada una de ellas a un precio de venta de 9.800 libras.

Colum Egan, Maestro Destilador de la Old Bushmills Distillery, colaboró con George Lowden para seleccionar los materiales de la guitarra en el proceso de creación de whisky. Además del alambique de cobre original que está en la guitarra, se han utilizado barricas de jerez Oloroso en las incrustaciones trasera y en la incrustación del traste número 12 para rendir homenaje a la intensidad oscura y suavidad de BUSHMILLS BLACK BUSH, una mezcla de whisky irlandés que combina una elevada cantidad de whisky de malta madurado en antiguas barricas de jerez Oloroso. El granadillo de África se utilizó en la trasera y laterales de la guitarra, mientras que la picea abies se utilizó en caja armónica.

El Maestro Luthier George Lowden, cuyas guitarras acústicas han sido utilizadas por algunos de los artistas más famosos del mundo, incluyendo a Ed Sheeran, destacó: "Me fascinó el cobre de los alambiques originales de la Old Bushmills Distillery. No solo es un metal hermoso con el que trabajar, sino que también es impresionante pensar que este material tuvo whisky fluyendo durante cientos de años. De igual forma, las barricas de jerez están literalmente integradas en la herencia de creación de whisky y se utilizan para complementarse a la perfección con otras maderas de tonalidad. Escogí el granadillo de África para la parte trasera y los laterales debido a que la tonalidad de su madera es una de las mejores del mundo, y cuando se empareja con la picea abies en la caja armónica produce un sonido muy limpio y potente - todo lo que se produce en torno a ello es algo realmente hermoso".

Cuando se completó la guitarra, el músico de Irlanda del Norte Foy Vance hizo debutar la guitarra en una sesión íntima celebrada en el almacén número 2 de la Old Bushmills Distillery con la popular banda de Irlanda Beoga y el poeta Jon Plunkett (se pueden ver las actuaciones completas a través de la página web http://www.youtube.com/foyvancemusic).

Hablando acerca de la nueva guitarra Bushmills x Lowden Black Bush Edition, Foy Vance explicó: "Llevo tiempo siendo seguidor de Bushmills y de Lowden, y me encanta trabajar con esta colaboración única. La guitarra es algo bello, así que es correcto conseguir que algunos de mis mejores amigos del mundo de la música me ayuden a debutar en The Distillery".

El retorno de esta colaboración auténtica combina la artesanía de calidad con un carácter decidido que está en el centro del whisky irlandés Bushmills y de Lowden Guitars desde su creación. En la Old Bushmills Distillery, llevan creando whisky irlandés con destilación triple con el mismo sabor suave desde hace 400 años. De igual forma, Lowden Guitars ha sido pionero en las técnicas de construcción de guitarras acústicas desde hace más de 40 años, seleccionando solo las maderas con la mejor calidad para asegurarse de que cada guitarra consigue una resonancia con un sonido único y carácter de tono que es el mismo actualmente que el que consiguió el luthier George Lowden al empezar a fabricar guitarras a mano en el año 1974.

Si desea ver cómo el whisky irlandés Bushmills y Lowden Guitars trabajaron de forma conjunta para crear la última guitarra Bushmills x Lowden Black Bush, visite bit.ly/BushmillsxLowden2018. Si desea ver las actuaciones de Foy Vance visite http://www.youtube.com/foyvancemusic. Para registrar su interés en la Bushmills x Lowden Black Bush Edition visite la página web http://www.lowdenguitars.com/bushmillsxlowden.

