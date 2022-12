BV utiliza economia comportamental para aprimorar conta digital

Parceria com a Irrational Labs, empresa de pesquisa e design comportamental, busca aumentar engajamento na plataforma

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O BV, um dos maiores bancos do país, anuncia parceria com a Irrational Labs, empresa norte-americana de pesquisa e design comportamental. O objetivo do acordo é aumentar o engajamento dos clientes na conta digital por meio de soluções que utilizam a economia comportamental, ciência que estuda como as emoções humanas interferem nas decisões econômicas.

"Temos uma cultura de inovação forte no banco para gerar valor ao cliente. Nossa parceria com a Irrational Labs busca uma solução alternativa e com potencial de ser algo transformacional na maneira de conduzirmos nossos negócios e nossa relação com o cliente", afirma Ricardo Sanfelice, diretor executivo de Clientes, Dados e Inovação do BV.

A Irrational Labs usa uma abordagem científica para projetar e desenvolver soluções que estimulam a mudança de comportamento dos consumidores. Por meio de um diagnóstico sobre qual conduta deseja-se alcançar, identifica-se qual psicologia mais impacta tal tomada de decisão e qual solução funcionaria para se alcançar a mudança de comportamento pretendida.

"Nosso trabalho baseia-se nas três etapas do design comportamental: identificar o comportamento, reduzir as barreiras projetando o caminho de menor resistência e, assim, aumentar os benefícios, impulsionando a ação dos consumidores", diz Kristen Berman, fundadora e CEO da Irrational Labs. "Vemos essa colaboração com o BV como uma oportunidade de alavancar nossa experiência no mercado financeiro e na economia comportamental."

O que é economia comportamental?

A economia comportamental estuda a forma como as emoções influenciam as decisões financeiras das pessoas. Neste aspecto, são utilizados conceitos da psicologia, neurociência e outras ciências sociais para desvendar o comportamento humano diante de escolhas econômicas. A abordagem está influenciando a forma como as empresas enxergam os processos decisórios.

Sobre o BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de Varejo e Corporate & Investment Banking. Em sua estratégia de negócios, reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O banco é um dos líderes no financiamento de placas solares, especialista no financiamento de veículos usados leves e a primeira instituição a neutralizar a emissão de poluentes dos automóveis que financia. Conhecida pelas parcerias com startups, a instituição apresenta soluções inovadoras para o mercado. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público "Compromissos para um futuro mais leve 2030".

Sobre a Irrational Labs

A Irrational Labs é uma das principais empresas de ciência comportamental dos EUA, atendendo principalmente os setores financeiro e de saúde. A equipe usa insights de economia comportamental para projetar, construir e pesquisar soluções para problemas de design organizacional e de produtos. A Irrational Labs foi co-fundada por Dan Ariely, professor, autor e economista comportamental, e Kristen Berman, uma renomada cientista comportamental aplicada.

A Irrational Labs trabalhou com Google, Microsoft, The World Food Programme, Banco Mundial, Intuit, Lyft, Fidelity, Aetna e muitas outras empresas para mudar o comportamento para melhor. A Irrational Labs executou mais de 50 experimentos para impulsionar métricas de comportamento organizacional e humano e treinou centenas de pessoas em grandes e pequenas organizações.

FONTE banco BV

SOURCE banco BV