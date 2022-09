BY-XM6 Mini : BOYA annonce une nouvelle version du système de microphone sans fil 2,4 GHz

SHENZHEN, Chine, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- BOYA est heureux de présenter le BY-XM6 Mini , un système de microphone sans fil avancé et polyvalent de 2,4 GHz qui étend le succès de la série de microphones classiques BY-XM6 avec une nouvelle amélioration de la portabilité. Avec les caractéristiques de transmission de signal ultra-compacte et stable et les prises de vue à deux personnes, il garantit que le son cristallin peut être capturé et permet à l'audio d'être collecté et mixé ensemble ou dans un canal séparé. De plus, les émetteurs peuvent se coupler automatiquement avec le récepteur lorsqu'ils sont allumés, et grâce à la conception ultra-compacte, ils peuvent être facilement clipsés sur les vêtements sans créer de sensation, offrant aux utilisateurs une expérience d'enregistrement de haute qualité, en particulier lors d'activités de plein air.

BOYA BY-XM6 Mini 2.4GHz Wireless Microphone System

Mini mais puissant

En ce qui concerne le concept de conception du BY-XM6 Mini, il maintient la priorité d'être léger et confortable, l'émetteur ne pèse chacun que 14,5 g et 34 g pour le récepteur en conséquence, ce qui est un progrès très impressionnant et ce qu'on appelle un microphone sans fil « compact, mais polyvalent ». De plus, le récepteur dispose d'un écran OLED pour afficher toutes les informations vitales, garantissant que chaque détail pendant la prise de vue peut être sous contrôle.

Technologie sans fil ISM 2,4 GHz à fréquence libre mondiale

En introduisant une technologie de transmission sans fil ISM 2,4 GHz avancée, un microphone omnidirectionnel intégré et une fonction de saut de fréquence automatique, le système de microphone BY-XM6 Mini offre un son professionnel de haute qualité avec une sensibilité impressionnante de -39 dB et évite efficacement l'électricité statique bruit et décrochages automatiques. De plus, il assure une transmission de signal stable et sans interférence avec une portée allant jusqu'à 100 m sans obstacles.

Batterie haute performance et compatibilité étendue

Le BY-XM6 Mini est conçu pour fonctionner parfaitement avec les reflex numériques, les appareils sans miroir, les mélangeurs, les ordinateurs modernes, les smartphones, les tablettes, etc. De plus, l'émetteur et le récepteur sont équipés d'une batterie Li-ion rechargeable intégrée qui en fait une option intéressante pour les créateurs de contenu s'ils tournent constamment à l'extérieur.

À propos de BOYA

BOYA est une société de solutions d'équipement audio professionnel basée en Chine. En mettant l'accent sur l'innovation et la qualité, BOYA est connu pour ses excellents produits électro-acoustiques et ses solutions audio professionnelles exceptionnelles, y compris une large gamme de microphones, d'écouteurs et de périphériques audio photographiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.boya-mic.com .

