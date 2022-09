BY-XM6 Mini: BOYA anuncia uma nova versão do sistema de microfone sem fio de 2,4 GHz

SHENZHEN, China, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BOYA tem o prazer de apresentar o BY-XM6 Mini, um sistema de microfone sem fio avançado e versátil de 2,4 GHz que amplia o sucesso da clássica série de microfones BY-XM6 com uma melhoria adicional na portabilidade. Com os recursos de transmissão de sinal ultracompacta e estável e gravações de duas pessoas, ele garante que o som cristalino possa ser capturado e permite que o áudio seja capturado e mixado em conjunto ou em um canal separado. Além disso, os transmissores podem emparelhar automaticamente com o receptor quando ligados e, graças ao design ultracompacto, podem ser facilmente presos à roupa sem causar nenhuma sensação, o que proporciona aos usuários uma experiência de gravação de alta qualidade, especialmente durante atividades ao ar livre.

Sistema de microfone sem fio BOYA BY-XM6 Mini 2,4 GHz

Mini, porém potente

Em termos do conceito de design, o BY-XM6 Mini mantém a prioridade de ser leve e confortável, com cada transmissor pesando apenas 14,5 g e o receptor 34 g, o que é um progresso muito impressionante do que chamamos de microfone sem fio "compacto, mas versátil". Além disso, o receptor apresenta uma tela OLED para exibir todas as informações vitais, o que garante que a totalidade dos detalhes durante a gravação possa estar sob controle.

Tecnologia sem fio ISM de frequência livre global de 2,4 GHz

Ao introduzir uma avançada tecnologia de transmissão sem fio ISM de 2,4 GHz, um microfone omnidirecional embutido e uma função automática de salto de frequência, o sistema de microfone BY-XM6 Mini oferece som profissional de alta qualidade com uma sensibilidade impressionante de -39 dB e evita efetivamente o ruído estático e quedas automáticas. Além disso, garante a transmissão de sinal estável e livre de interferência com uma faixa de até 100 metros sem obstáculos.

Bateria de alto desempenho e compatibilidade ampla

O BY-XM6 Mini foi desenvolvido para funcionar perfeitamente com câmeras DSLR e mirrorless, mixers, computadores modernos, smartphones, tablets e muito mais. Além disso, tanto o transmissor quanto o receptor vêm com uma bateria de íon de lítio recarregável integrada, que torna o microfone uma opção valiosa para criadores de conteúdo que gravem constantemente ao ar livre.

Sobre a BOYA

A BOYA é uma empresa de soluções de equipamentos de áudio profissional com sede na China. Com foco em inovação e qualidade, a BOYA é conhecida por seus excelentes produtos eletroacústicos e soluções excepcionais de áudio profissional, incluindo uma ampla gama de microfones, fones de ouvido e periféricos de áudio fotográfico. Para mais informações, acesse https://www.boya-mic.com.

