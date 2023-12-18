Bybit запускает ИИ Aurora: революция в торговле с использованием ботов для всех инвесторов

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Bybit

18 Dec, 2023, 00:00 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 18 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья крупнейшая криптобиржа в мире по объему торгов представляет ИИ Aurora, передовой рекомендательный инструмент на базе искусственного интеллекта, разработанный для упрощения и улучшения торговли с помощью ботов для инвесторов любого уровня подготовки.

Расширяя возможности инвесторов с использованием стратегий на базе ИИ

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Bybit Launches Aurora AI: Revolutionizing Bot Trading for All Investors
Bybit Launches Aurora AI: Revolutionizing Bot Trading for All Investors

ИИ Aurora упрощает сложные моменты при торговле с помощью ботов, используя потенциал искусственного интеллекта. Данный передовой инструмент торговли анализирует исторические рыночные данные для определения 18 наборов параметров оптимальной стратегии, делая акцент на таких факторах как доходность, частота арбитража и риск просадки.

Упрощенный трейдинг как для новичков, так и для опытных инвесторов

Упраздняя традиционные барьеры для выхода на рынок, ИИ Aurora делает мощные стратегии трейдинга с использованием торговых ботов доступными как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Пользователи могут положить на счет необходимую инвестиционную сумму и напрямую копировать торговые стратегии, предлагаемые ИИ Aurora.

Неизменно высокий результат с 70 % прибыльных сделок

Стремление Bybit к поиску инновационных решений очевидно, учитывая выдающийся опыт торговли с использованием ИИ Aurora. Процент прибыльных сделок по стратегии на базе ИИ, используемой Grid-ботом при торговле фьючерсными контрактами, превышает 70 %, подчеркивая эффективность получения стабильной прибыли. Более того, ИИ Aurora предлагает диверсифицированную линейку стратегий для различных классов активов, позволяя инвесторам настраивать под себя подход, который соответствует их уникальным потребностям.

«Bybit нацелена на предоставление трейдерам больших возможностей с использованием передовых инструментов и технологий», – отметил Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и главный исполнительный директор Bybit. «Запуск ИИ Aurora знаменует собой существенный шаг вперед в нашей миссии, цель которой сделать сложные торговые стратегии доступными для каждого. Мы уверены, что ИИ Aurora произведет революцию во взаимодействии инвесторов с рынком и поможет им достичь поставленных финансовых целей».

#Bybit  #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения дополнительной информации о Bybit, см. Bybit Press.

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Дополнительную информацию см. на сайте https://www.bybit.com

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