Bybit Launches Aurora AI: Tüm Yatırımcılar için Bot Ticaretinde Devrim Yaratıyor

News provided by

Bybit

18 Dec, 2023, 00:00 ET

DUBAI, BAE, 18 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası olan Bybit, her beceri düzeyinden yatırımcı için bot ticaret deneyimini basitleştirmek ve yükseltmek üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir öneri aracı olan Aurora AI'ı tanıttı.

AI-Driven Strategies ile Yatırımcıları Güçlendirmek 

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Bybit Launches Aurora AI: Revolutionizing Bot Trading for All Investors
Bybit Launches Aurora AI: Revolutionizing Bot Trading for All Investors

Aurora AI yapay zeka potansiyelinden yararlanarak bot ticaretinin karmaşıklığını basitleştiriyor. Bu son teknoloji ürünü araç, getiri, arbitraj sıklığı ve düşüş riski gibi faktörleri vurgulayarak 18 optimum strateji parametresi setini belirlemek için geçmiş piyasa verilerini analiz eder.

Yeni Başlayanlar ve Ustalar için Basitleştirilmiş Ticaret 

Geleneksel giriş engellerini ortadan kaldıran Aurora AI, güçlü bot ticaret stratejilerini hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için erişilebilir hale getirir. Kullanıcılar istedikleri yatırım miktarını girebilir ve Aurora AI tarafından sağlanan ticaret stratejilerini doğrudan kopyalayabilir.

70%'in üzerinde kazanma oranına sahip kanıtlanmış bir geçmiş performansı

Bybit'in yenilikçiliğe adanmışlığı, Aurora AI'in olağanüstü geçmiş performansında açıkça görülmektedir. Futures Grid Bot'in yapay zeka stratejisi, 70%'i aşan bir kazanma oranına sahiptir ve tutarlı getiri elde etmedeki etkinliğini vurgulamaktadır. Dahası, Aurora AI çeşitli varlık sınıflarında çok çeşitli stratejiler sunarak yatırımcıların yaklaşımlarını benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamalarını sağlar.

Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Bybit, yatırımcıları en yeni araçlar ve teknolojilerle güçlendirmeye kararlıdır" dedi. "Aurora AI'nın piyasaya sürülmesi, gelişmiş ticaret stratejilerini herkes için erişilebilir hale getirme misyonumuzda önemli bir adımdır. Aurora AI'in yatırımcıların piyasayla etkileşim tarzında devrim yaratacağından ve finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağından eminiz."

# Bybit/# TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında 20 milyon kullanıcıyla kurulmuş olan hacim bazında ilk üç kripto para birimi borsasıdır. Kripto yatırımcıların ve tüccarların ultra hızlı eşleşen bir motor, 7/24 müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunar. Bybit, Formula One'ın son Constructors' and Drivers' şampiyonu Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press 'i ziyaret edin.

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